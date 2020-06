Accadde Oggi, i fatti del 16 giugno

Oggi 16 giugno 2020 è il 168esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 giugno.

1904 – Giornata di ambientazione dell’Ulisse di James Joyce (Bloomsday)

Ulisse è il principale romanzo di James Joyce, scritto tra il 1914 e il 1921 e pubblicato a Parigi nel 1922.

Il romanzo, che si svolge in una sola giornata (il 16 giugno 1904) ed è ambientato a Dublino, è articolato in modo da ricalcare nella struttura l’Odissea di Omero. Ciascun capitolo corrisponde ad un canto dell’Odissea, ed è scritto usando ogni volta una tecnica narrativa diversa.

Il Bloomsday (in lingua irlandese: Lá Bhloom) è la commemorazione che si tiene annualmente il 16 giugno a Dublino ed in altre parti del mondo per celebrare lo scrittore irlandese James Joyce e rievoca gli eventi dell’Ulisse, il suoi romanzo più celebre che si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904, a Dublino. Il 16 giugno è una festa laica in Irlanda. Il nome “Bloomsday” deriva dal cognome del protagonista del romanzo, Leopold Bloom. Inoltre, il 16 giugno è il giorno in cui Joyce e quella che sarà la sua compagna per tutta la vita, Nora Barnacle, si dettero il primo appuntamento, una passeggiata verso il villaggio di Ringsend.

1963 – Valentina Tereškova diventa la prima donna nello spazio

Il 16 giugno 1963 ha trascorso 70 ore nello spazio a bordo della navicella Vostok 6, diventando la prima cosmonauta donna della storia. Tre giorni (da sola) compiendo 49 nove volte il giro del pianeta, per poi tornare a casa.Valentina Tereshkova – che oggi potremmo considerare la “sorella maggiore” di AstroSamantha – era “una ragazza carina, atletica, con gli occhi grigi e i capelli ondulati castano scuro”, scriveva allora il New York Times. Anche altre testate statunitensi puntarono sul suo aspetto fisico per raccontare il volo delle prima donna nello spazio.

1978 – Esce il film Grease – Brillantina

Grease – Brillantina (Grease) è un film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, e interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John. Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, è considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema tratto dagli anni ’50.

Oggi nasceva – Stan Laurel

Stan Laurel, pseudonimo di Arthur Stanley Jefferson (Ulverston, 16 giugno 1890 – Santa Monica, 23 febbraio 1965), è stato un attore, comico, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore britannico naturalizzato statunitense. Stan Laurel, meglio conosciuto per il ruolo di Stanlio del duo comico Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy), formato insieme ad Oliver Hardy «è considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i tempi; agilissimo nella sua fisicità e geniale nell’invenzione comica, ha innovato profondamente il modo di recitare la comicità per le sue capacità di rendere ricco di particolari intriganti un individuo “apparentemente stupido”.» I suoi giochi di parole molto spesso erano frasi semplici, ma venivano espresse con variopinte e bizzarre combinazioni.

I santi commemorati oggi

– Santi Quirico e Giulitta

Martiri

– Beato Antonio Costanzo Auriel

Martire

– Sant’ Aureliano di Arles

Vescovo