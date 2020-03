Accadde Oggi, i fatti del 16 marzo

Oggi 16 marzo 2020 è il 76esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:12 e tramonta alle 18:11. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 marzo.

1869 – Invenzione della motocicletta

Il termine “motocicletta” deriva dal marchio commeriale “Motocyclette” prodotto dall’azienda parigina Werner. L’invenzione della motocicletta viene fatta risalire all’ingegnere francese Louis-Guillaume Perreaux che depositò il relativo brevetto il 16 marzo 1869 e realizzò un veicolo a due ruote funzionante a vapore chiamata Vélocipede à Grande Vitesse, che prevedeva un velocipede “destinato a percorrere distanze immense senza affaticarsi senza un volano d’inerzia”.

1978 – Sequestro Moro

La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo Governo guidato da Giulio Andreotti stava per essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia, l’auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei deputati, fu intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. In pochi secondi, sparando con armi automatiche, i brigatisti rossi uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci), i tre poliziotti che viaggiavano sull’auto di scorta (Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni, durante la quale Moro fu sottoposto a un processo politico da parte del cosiddetto «tribunale del popolo» istituito dalle stesse Brigate Rosse e dopo che queste ultime avevano chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, Moro fu ucciso. Il suo cadavere fu ritrovato a Roma il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure, distante circa 150 metri sia dalla sede nazionale del Partito Comunista Italiano che da Piazza del Gesù, sede nazionale della Democrazia Cristiana.

2002 – Alexia debutta in classifica con “Dimmi come”

Dimmi come… è il 16° singolo della cantante italiana Alexia, pubblicato nel 2002. Il brano è il primo con testo interamente in italiano ad essere interpretato dall’artista, partecipa al 52º Festival di Sanremo e arriva al 2º posto nella sezione “Campioni”, vincendo inoltre, il “Premio Volare migliore Musica”. È il primo singolo estratto dall’album Alexia del 2002, che a soli quattro giorni dall’uscita si aggiudica un doppio disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Il singolo si piazza in testa alle classifiche e risulta al primo posto dei brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche. Del brano sono stati fatti numerosi remix e un’edizione per il mercato internazionale dal titolo Don’t You Know.

Oggi nasceva – Madame de La Fayette

Madame de La Fayette (nome completo Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, contessa di La Fayette; Parigi, 16 marzo 1634 – Parigi, 25 maggio 1693) è stata una scrittrice e biografa francese. È l’autrice de La principessa di Clèves, il primo romanzo storico francese e uno dei primi romanzi della letteratura.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Eriberto di Colonia

Vescovo

– Beata Benedetta di Assisi

– Beato Eriberto di Namur

Eremita

– Sant’ Eusebia

Badessa di Hamay

– Beato Giovanni Cacciafronte de Sordi

Vescovo e martire

– San Giovanni de Brebeuf

Gesuita, martire in Canada

– San Giuliano di Anazarbo

Martire venerato a Rimini

– Santi Ilario e Taziano

Martiri

– San Papas

Martire in Licaonia