Accadde Oggi, i fatti del 16 settembre

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 settembre.

1908 – Viene fondata la General Motors

La General Motors Corporation, nota anche come GM, è un’azienda statunitense produttrice di autoveicoli, con marchi presenti in tutto il mondo quali: Cadillac, Chevrolet, GM Korea, GMC, Holden e Buick. Il quartier generale è nel Renaissance Center di Detroit (Michigan). Le divisioni Chevrolet e GMC producono anche camion. Altri marchi del gruppo sono ACDelco, Allison Transmission e General Motors Electro-Motive Division, che produce locomotive elettriche e diesel. GM ha posseduto anche quote di Isuzu, Subaru e Suzuki in Giappone, ed una joint venture con la AvtoVAZ (Lada) in Russia. Nel dicembre 2003 ha acquisito la Delta in Sudafrica, della quale possedeva il 45% delle quote dal 1997, e che ora è una sussidiaria completamente posseduta della General Motors South Africa. L’azienda è il più grande produttore automobilistico americano e uno dei più grandi al mondo. Ha posseduto la Electronic Data Systems dal 1984 al 1996, prima di venderla alla News Corporation, DirecTV. GM controllò Frigidaire da 1918 al 1979. A partire dal 2018, General Motors è classificata al 10º posto nella classifica Fortune 500 delle maggiori società statunitensi per fatturato totale.

1949 – Rilascio del primo episodio di Wile Coyote e Road Runner

Wile E. Coyote e Beep Beep (Road Runner) sono personaggi animati creati da Chuck Jones nel 1948 per la Warner Bros. Il primo episodio venne trasmesso il 16 settembre 1949. Wile E. Coyote (conosciuto in Italia anche come Vilcoyote o Vile il Coyote e spesso chiamato erroneamente Willy o Willie a causa dell’assonanza col nome originale) e il Road Runner (conosciuto semplicemente come Beep Beep o Bip Bip) sono personaggi delle serie Looney Tunes e Merrie Melodies della Warner Bros, prodotte a partire dagli anni quaranta. Il primo cartoon durava 7 minuti e si intitolava Fast and Furry-ous (in italiano Lavato e stirato).

1982 – Massacro di Sabra e Shatila

Il massacro di Sabra e Shatila fu l’eccidio, compiuto dalle Falangi libanesi e l’Esercito del Libano del Sud, con la complicità dell’esercito israeliano, di un numero di civili compreso fra 762 e 3.500, prevalentemente palestinesi e sciiti libanesi. La strage avvenne fra le 6 del mattino del 16 e le 8 del mattino del 18 settembre 1982 nel quartiere di Sabra e nel campo profughi di Shatila, entrambi posti alla periferia ovest di Beirut.

Oggi nasceva – Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone (Roma, 16 settembre 1961) è un giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano. Per molto tempo attivo soprattutto nella divulgazione scientifica e culturale, negli ultimi anni ha lavorato anche in trasmissioni di intrattenimento. È stato direttore del canale culturale Marcopolo, in onda prima sulla piattaforma satellitare Sky, poi sul digitale terrestre e sulla piattaforma Tivùsat. Dal 4 aprile al 31 luglio del 2016, è stato conduttore televisivo e vicedirettore del TG4.

I santi venerati oggi

– Santi Cipriano e Cornelio

Martiri

– San Cornelio

Papa e martire

– Santi Abbondio, Abbondanzio, Marciano e Giovanni

Martiri