Accadde Oggi, i fatti del 17 aprile

Oggi 17 aprile 2020 è il 108esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:20 e tramonta alle 19:45. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 17 aprile.

1848 – Viene abbattuto il muro che circondava il Ghetto ebraico di Roma

Il 17 aprile 1848, papa Pio IX ordinò di abbattere il muro che circondava il ghetto ebraico di Roma. Con la proclamazione della Repubblica Romana, nel 1849, la segregazione fu abolita e gli ebrei emancipati. Caduta la Repubblica, lo stesso pontefice obbligò gli ebrei a rientrare nel quartiere sia pure ormai privo di porte e recinzione.

1964 – La Ford presenta l’auto sportiva Mustang

La Ford Mustang è un’autovettura sportiva statunitense di media classe e di grandi dimensioni prodotta dalla casa automobilistica statunitense Ford dal 1964. Si tratta di uno dei prodotti più venduti dell’industria automobilistica mondiale, imitata da molti costruttori e tuttora in produzione. La sua struttura originaria derivava dalla Ford Falcon. Fortemente voluta dal manager della società dell’epoca Lee Iacocca, poteva essere considerata una piccola muscle car e tra le primissime pony car, equipaggiata con un motore da 2,8 litri di cilindrata, erogante una potenza di 105 CV (78 kW).

2014 – La NASA annuncia la scoperta del pianeta più simile alla Terra finora scoperto a cui viene dato il nome di Kepler-186f

Kepler-186 f è un pianeta extrasolare orbitante intorno alla stella nana rossa Kepler-186, distante circa 580 anni luce dalla Terra. Era stato descritto al momento della scoperta come il primo pianeta extrasolare con un raggio simile a quello del nostro pianeta e rientrante nella cosiddetta zona abitabile, tuttavia la distanza del sistema dopo misurazioni effettuate con il satellite Gaia fu riscontrata essere nettamente maggiore, e questo portò al rialzo della stima del raggio della stella e di conseguenza anche di quello dell’esopianeta, che risultò alla fine più simile a una super Terra che a un analogo terrestre. Il pianeta è stato individuato, insieme ad altri quattro pianeti più vicini alla loro stella, dal telescopio Kepler utilizzando il metodo del transito. Dopo tre anni di osservazioni, i primi risultati sono stati resi pubblici ad una conferenza il 19 marzo 2014 e la scoperta ufficialmente annunciata il 17 aprile 2014 e pubblicata sulla rivista scientifica Science.

Oggi nasceva – Victoria Adams

Victoria Beckham, nata Victoria Caroline Adams, nota anche con lo pseudonimo di Posh Spice (Harlow, 17 aprile 1974), è una stilista, cantante e modella britannica. È divenuta nota a livello mondiale nel 1996, anno del debutto delle Spice Girls, gruppo musicale britannico del quale faceva parte e che ha venduto, nella seconda metà degli anni novanta milioni di dischi in tutto il mondo, segnando l’immaginario collettivo e aprendo la strada al successo delle girl band. Dopo la fine delle attività del gruppo, nel 2001, ha continuato per alcuni anni la carriera musicale come solista pubblicando un album, Victoria Beckham, e lanciando diversi singoli pop e dance, come A Mind of Its Own, Not Such an Innocent Girl, Out of Your Mind, Let Your Head Go e This Groove. Nella sua carriera musicale ha venduto 86,7 milioni di dischi, 85 milioni come membro del gruppo, e 1,7 milioni come artista solista (100.000 album e 1,6 milioni di singoli). Lasciata alle spalle la carriera musicale, ne ha avviata una seconda nel mondo della moda. La svolta è stata un successo: in dieci anni Victoria Beckham è diventata una delle imprenditrici più in vista della moda mondiale; è stata nominata Designer Brand of the Year ai prestigiosi British Fashion Awards del 2011 e, nel 2017, ha ricevuto un OBE dalla Regina Elisabetta II per il suo contributo all’industria della moda e per il suo impegno umanitario con l’Unicef e la Croce Rossa. È sposata dal 1999 con l’ex calciatore inglese David Beckham, con cui ha avuto quattro figli.

I santi celebrati oggi

– San Roberto di La Chaise-Dieu

Abate

– Sant’ Acacio di Militene

Vescovo

– Beata Chiara Gambacorti

Domenicana

– San Donnano e compagni

Martiri

– Santi Elia, Paolo e Isidoro

Martiri

– Beato Enrico Heath (Paolo di Santa Maddalena)

Sacerdote e martire

– Beato Giacomo da Cerqueto

– Sant’ Innocenzo di Tortona

Vescovo

– Beata Kateri (Caterina) Tekakwitha

– Beata Maria Anna di Gesù (Navarro)

Mercedaria

– San Pantagato di Vienne

Vescovo

– Santi Pietro ed Ermogene

Martiri

– San Roberto di Molesme

Abate di Citeaux

– Santi Simeone Bar Sabba’e, Usthazade e compagni

Martiri in Persia