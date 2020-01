Accadde Oggi, i fatti del 17 gennaio

Oggi 17 gennaio 2020 è il 17esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 17:01. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 17 gennaio.

1671 – Viene rappresentata per la prima volta a Palazzo delle Tuileries a Parigi, l’opera “Psychè” di Molière, Corneille e Quinault

Psiche (Psyché) è una tragédie-ballet in versi, composta da cinque atti con intermezzi musicali, redatta da Molière per volontà di Sua Maestà Luigi XIV, che necessitava di uno spettacolo in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. L’opera venne rappresentata per la prima volta il 17 gennaio 1671 nell’enorme Salle des Machines del Palazzo delle Tuileries e riscosse immediatamente un successo strepitoso. Altri due autori contribuirono alla versificazione della pièce per accelerarne i lavori: Corneille e Quinault.

1916 – Viene fondata la Professional Golfers Association (PGA)

Il PGA Championship è un torneo professionistico di golf disputato con cadenza annuale, organizzato dalla PGA of America. È uno dei quattro tornei major del circuito ed è cronologicamente il secondo della stagione, giocandosi, a partire dall’edizione 2019, nella settimana che precede il Memorial Day, in maggio. Fa ufficialmente parte sia del PGA Tour che dell’European Tour e del Japan Golf Tour.

1988 – Su Canale 5 alle ore 19.05, viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, con un successo tale che l’ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo)

Il 17 gennaio 1988 andava in onda la prima puntata di “Casa Vianello”, uno dei programmi cult della tv italiana che creò il mito della coppia formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Divertenti, ironici e mai scontati, i due coniugi diedero vita ad un format che in molti hanno tentato di imitare, ma che nessuno è mai riuscito a replicare davvero. La sitcom andò in onda per la prima volta nel 1988 sulle reti Mediaset e venne trasmessa sino al 2007. Era domenica quando gli spettatori conobbero “Casa Vianello”. Lo show con Sandra e Raimondo andò in scena alle 19.05 su Canale 5 e il successo fu immediato. Da allora ci sono stati 16 stagioni e ben 338 episodi. La serie è stata anche esportata all’estero, ottenendo un grande successo in Spagna su Veo Televisión.

Oggi nasceva – Jim Carrey

Jim Carrey, all’anagrafe James Eugene Redmond Carrey (Newmarket, 17 gennaio 1962), è un attore, comico, cabarettista, imitatore, produttore cinematografico e produttore televisivo canadese naturalizzato statunitense. Attore versatile, nella sua carriera ha interpretato una grande varietà di ruoli. Ha raggiunto la celebrità per le sue performance in commedie come i film Ace Ventura – L’acchiappanimali, The Mask – Da zero a mito, Scemo & più scemo, Batman Forever, Ace Ventura – Missione Africa, Il rompiscatole, Bugiardo bugiardo, Il Grinch, Una settimana da Dio, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, Dick & Jane – Operazione furto, Yes Man, I pinguini di Mr. Popper e Sonic – Il film. È stato tuttavia molto apprezzato anche per parti drammatiche come in The Truman Show, Man on the Moon, Se mi lasci ti cancello, Number 23, A Christmas Carol e Dark Crimes.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Antonio

Abate

– Beato Gamelberto – San Giuliano Saba

Eremita

– San Jenaro (Gennaro) Sanchez Delgadillo

Martire Messicano

– San Marcello

Vescovo di Die

– Santa Neosnadia

Vergine

– Santa Roselina di Villeneuve

Vergine e monaca certosina

– Santi Speusippo, Elasippo, Melesippo e Leonilla

Martiri

– San Sulpizio il Pio

Vescovo di Bourges