Accadde Oggi, i fatti del 17 giugno

Oggi 17 giugno 2020 è il 169esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 17 giugno.

1885 – La Statua della Libertà arriva a New York

Il 17 giugno del 1885 arrivò dalla Francia a New York la celebre Statua della Libertà, che fu poi inauguarata l’anno dopo, nel 1886. L’opera fu un dono della Francia in occasione del centenario dell’indipendenza americana. Fu eseguita dallo scultore, francese, Fréderic Auguste Bartholdi, che pare si sia ispirato al dipinto La libertà guida il popolo di Eugene Delacroix. Infatti, in questo quadro c’è una donna che col braccio alzato incita il popolo nei moti del 1830.

1905 – Volo del primo dirigibile italiano

Il 17 giugno 1905 l’aeronave “Italia”, partendo dall’hangar appositamente costruito presso una fattoria in località Caussa di Schio, effettuava il primo volo, ancorata al suolo mediante una fune; il 21 dello stesso mese venne eseguito il primo volo libero sul quale Almerico Da Schio scrisse: “…l’aeronave partiva libera in direzione sud sud-ovest. Salita di circa 400 metri si dimostrava ubbidiente alla mano del pilota e descrisse sui tetti di Schio numerose volute in tutti i sensi…”. Altri voli furono eseguiti il 27, 28 giugno, il 1º luglio (alla presenza della Regina Margherita, in visita a Schio per assistere ai voli del dirigibile) e ancora il 3 e 4 luglio. Il pilota di questi primi voli fu Ettore Cianetti, della Brigata Specialisti del Genio di Roma.

1999 – Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico “Il mio nome è mai più”

Il mio nome è mai più è un singolo realizzato per beneficenza dai cantautori italiani Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù, pubblicato il 17 giugno 1999. Le guerre nella ex Jugoslavia ed in particolare l’intervento militare della NATO durante la guerra del Kosovo ha stimolato la creazione dell’inedito progetto LigaJovaPelù, che ha prodotto solo questo singolo, affiancato dalla sua versione strumentale e un videoclip. Mentre Jovanotti e Ligabue hanno registrato la loro parte vocale come un vero duetto allo Zoo studio di Correggio, la voce di Piero Pelù è stata registrata successivamente a Firenze e poi sovrapposta. Molti famosi duetti sono stati registrati con questa tecnica, come ad esempio quello tra Bono e Frank Sinatra per la canzone I’ve Got You Under My Skin. I tre artisti hanno però eseguito il brano dal vivo, questa volta tutti insieme, sia al concerto di Ligabue all’Arena di Verona nel 1999 e contenuto nel DVD dell’omonimo concerto e sia nel corso del live 8 a Roma il 2 luglio 2005 con Ligabue alla chitarra acustica. All’interno della confezione è presente una mappa con le 51 guerre in corso nel 1999 e le numerose zone a rischio bellico: i proventi commerciali del disco sono devoluti a Emergency e destinati in particolare ai progetti umanitari in Afghanistan, Cambogia, nei paesi della ex Jugoslavia e in Sierra Leone.

Oggi nasceva – Maurits Escher

Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 giugno 1898 – Laren, 27 marzo 1972) è stato un incisore e grafico olandese. Il nome di Escher è indissolubilmente legato alle sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell’infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti. Le opere di Escher sono infatti molto amate dagli scienziati, logici, matematici e fisici che apprezzano il suo uso razionale di poliedri, distorsioni geometriche ed interpretazioni originali di concetti appartenenti alla scienza, sovente per ottenere effetti paradossali.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Antidio

Vescovo e martire

– Sant’ Avito

Abate

– Santi Blasto e Diogene

Martiri

– Sant’ Erveo

Abate e eremita in Bretagna