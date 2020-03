Accadde Oggi, i fatti del 17 marzo

Oggi 17 marzo 2020 è il 77esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:11 e tramonta alle 18:12. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 17 marzo.

1861 – Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia

«Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato». Recita così l’articolo unico della Legge 17 marzo 1861, atto di nascita del Regno d’Italia.

1950 – Viene annunciata la scoperta dell’Elemento 98, il Californio

Californio è un elemento radioattivo chimico con il simbolo Cf e numero atomico 98. L’elemento è stato sintetizzato nel 1950 presso il Lawrence Berkeley National Laboratory (allora l’Università della California Radiation Laboratory), bombardando il curio con particelle alfa ( elio-4 ioni ). Si tratta di un’attinidi elemento, il sesto elemento transuranico da sintetizzato, ed è il secondo più alto di massa atomica di tutti gli elementi che sono stati prodotti in quantità abbastanza grandi da vedere ad occhio nudo (dopo einsteinium).

1989 – Pavia, crolla la Torre civica

La Torre Civica di Pavia era una torre eretta a Pavia nell’XI secolo, crollata venerdì 17 marzo 1989. Costruita con pianta quadrangolare, la torre raggiungeva un’altezza di 78 metri. Tra il 1583 e il 1585 l’architetto Pellegrino Tibaldi guidò i lavori per aggiungervi una cella campanaria, che ospitò le campane del Duomo, fino a che queste non furono trasferite in un campanile proprio della Cattedrale.

Oggi nasceva – Kurt Russell

Kurt Vogel Russell (Springfield, 17 marzo 1951) è un attore statunitense. Ha ottenuto i primi ruoli in varie serie televisive, tra cui un ruolo da protagonista nella serie The Travels of Jaimie McPheeters (1963-1964). Alla fine del 1960, ha firmato un contratto decennale con la Walt Disney Company per la quale è diventata la top star del 1970. Nel 1984, per la sua performance in Silkwood (1983), Russell è stato nominato per un Golden Globe come miglior attore non protagonista in un film. Durante gli anni ’80, è stato lanciato in diversi film del regista John Carpenter, in particolare in ruoli di anti-eroe, come quello di Jena Plissken (“Snake” Plissken nell’originale versione americana) nel futuristico film d’azione 1997: Fuga da New York e nel suo sequel del 1996 Fuga da Los Angeles, il pilota di elicottero RJ MacReady nel film horror La cosa (1982) e il camionista Jack Burton nel film di kung-fu e commedia d’azione Grosso guaio a Chinatown. È stato nominato per un Emmy Award per il film televisivo Elvis, il re del rock (1979), sempre diretto da Carpenter. Nel 1993 ha interpretato il ruolo di Wyatt Earp nel film Tombstone e nel 1994 ha avuto un ruolo da protagonista nel film di fantascienza Stargate. A metà degli anni 2000, la sua interpretazione di allenatore di hockey della nazionale olimpica degli Stati Uniti Herb Brooks in Miracle (2004) ricevette le lodi dei critici. Nel 2006 è apparso nel thriller Poseidon. Nel 2007 lavora con Quentin Tarantino nel segmento del film Grindhouse da questo diretto, A prova di morte; torna, poi, a lavorare col medesimo regista in The Hateful Eight (2015), nel ruolo del cacciatore di taglie John Ruth, e in seguito in C’era una volta a… Hollywood (2019).

I santi ricordati oggi

– San Patrizio

Vescovo

– Sant’ Agricola di Chalon sur Saone

Vescovo

– San Corrado di Baviera (di Chiaravalle)

Monaco e eremita

– San Gabriele Lalemant

Gesuita, martire in Canada

– Santa Gertrude di Nivelles

– Beato Giovanni Nepomuceno Zegrí y Moreno

Fondatore

– San Giovanni Sarkander

Martire

– Santi Martiri di Alessandria d’Egitto

– San Paolo di Cipro

Monaco e martire