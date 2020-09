Accadde Oggi, i fatti del 17 settembre

Oggi 17 settembre 2020 è il 261esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:46 e tramonta alle 19:08. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 17 settembre.

1907 – Viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company

La Harley-Davidson Motor Company è una casa motociclistica statunitense, fondata a Milwaukee nel 1903. Il 17 settembre viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company: quest’anno si rivelò importante per la casa in quanto cominciò la vendita, che prosegue tuttora, delle prime motociclette alle forze di polizia. In tale anno William A. Davidson (1870-1937) il fratello maggiore di Arthur Davidson si unisce alla Harley-Davidson Motor Company.

1920 – Fondazione della National Football League negli USA

La National Football League, identificata anche dall’acronimo NFL, è la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano, al 2020 composta da 32 franchise di 30 città degli Stati Uniti (New York e Los Angeles sono infatti sede di due franchigie, i New York Giants e i New York Jets per New York, Los Angeles Rams e i Los Angeles Chargers per Los Angeles). Nel 2012 fu il torneo sportivo per club professionistici con la più alta affluenza media di pubblico per gara: 67 591 spettatori a partita a fronte dei 45 116 della Fußball-Bundesliga, il campionato tedesco di calcio e i 34 602 di quello inglese, la Premier League. La NFL fu istituita nel 1920 come American Professional Football Association e due anni più tardi adottò il nome con il quale è conosciuta.

2013 – Uscita in tutto il mondo del videogame più giocato del 2013 e del 2014, ovvero Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V (abbreviato in GTA 5) è un videogioco appartenente al genere delle avventure dinamiche, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games nel 2013 per Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 e Microsoft Windows. Si tratta del quinto capitolo principale della saga di videogiochi Grand Theft Auto, il dodicesimo includendo gli spin-off. È stato pubblicato il 17 settembre 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360.

Oggi nasceva – Anastacia

Anastacia, all’anagrafe Anastacia Lynn Newkirk (Chicago, 17 settembre 1968), è una cantautrice, compositrice, produttrice discografica e stilista statunitense. Tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio, dal suo esordio ha pubblicato sette album e due raccolte vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, collezionando in totale 226 dischi tra oro e platino. Dotata di una voce tra le più potenti e facilmente riconoscibili al mondo, grazie al suo timbro è stata definita «la bianca dalla voce nera».

I santi commemorati oggi

– San Roberto Bellarmino

Vescovo e dottore della Chiesa

– Sant’ Emanuele Nguyen Van Trieu

Martire

– Beato Giovanni Ventura Solsona

Sacerdote e martire

– Sant’ Ildegarda di Bingen