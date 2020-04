Accadde Oggi, i fatti del 18 aprile

Oggi 18 aprile 2020 è il 109esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 19:46. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 aprile.

1906 – USA: Un violento terremoto distrugge gran parte di San Francisco, in California

Era il 18 aprile del 1906 quando la terra cominciò a tremare, molti pensarono che fosse arrivata la fine del mondo. Gli incendi che seguirono al sisma provocarono 3.000 morti e decine di migliaia di feriti. La scossa venne dalle remote profondità dell’Oceano Pacifico: la violenza che sconvolse la terra seminando distruzione ovunque si muoveva alla velocità di oltre 3 km al secondo. L’epicentro del terremoto è la Faglia di Sant’Andrea nell’Oceano Pacifico, una fenditura sottomarina della crosta terrestre, lunga oltre 1000 km e profonda 50, in cui si produsse una gigantesca spaccatura. Il movimento tellurico, che raggiunse gli 8,3 gradi della scala Richter, venne registrata dai sismografi di Londra e Tokyo. L’onda d’urto raggiunge la terraferma nei pressi di Point Arena, 140 km a nord di San Francisco, e continua la sua corsa verso sud. I villaggi di pescatori della zona vengono rasi al suolo, i binari delle ferrovie si piegano, alberi secolari vengono sradicati, i pali della luce si schiantano a terra. La scossa distrugge anche un ospedale per disabili mentali, uccidendo 87 persone, e fa letteralmente a pezzi le condutture che riforniscono d’acqua la città di San Francisco e l’area circostante.

1934 – USA: la prima lavanderia commerciale apre a Fort Worth, Texas

Il 18 aprile 1934 Noah Brannen apre a Fort Worth, in Texas, la prima lavanderia automatica detta “washateria”. Presto negli Stati Uniti, ma anche in Canada ed Australia, queste lavanderie che funzionavano a gettoni e senza inservienti prenderanno il nome di “laundromat” (dal marchio commerciale della azienda Westinghouse Electric Corporation creato dal giornalista scientifico George Edward Pendray, appassionato di fantascienza e tra i primi sostenitori del volo spaziale, consulente dell’azienda alla fine degli anni Trenta). In Gran Bretagna le lavanderie automatiche si chiameranno invece “launderettes” o “laundrettes”, la prima delle quali aprirà il 9 maggio 1949 a Queensway, sobborgo di Londra.

1938 – USA – Sul numero 1 della rivista Action Comics appare la prima storia del personaggio a fumetti Superman

Action Comics è una serie a fumetti pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics, esordita nel 1938 e famosa per aver ospitato nel primo numero l’esordio del personaggio di Superman, il primo supereroe della storia dei fumetti; è una delle testate statunitensi a fumetti più longeve arrivando nel 2011 a superare i novecento albi pubblicati; originariamente era una pubblicazione antologica contenente altri personaggi oltre a Superman. Una copia del primo numero della serie ha raggiunto nel 2016 una quotazione di poco inferiore ai 1.400.000 dollari risultando la più alta mai conseguita per un albo a fumetti.

Oggi nasceva – Roberto Calderoli

Roberto Calderoli (Bergamo, 18 aprile 1956) è un politico e medico italiano. Già ministro delle riforme istituzionali nel governo Berlusconi II, è coordinatore delle segreterie nazionali della Lega. È stato ministro per la Semplificazione Normativa nel governo Berlusconi IV. È Vicepresidente del Senato della Repubblica per le legislature XIV, XV, XVII e XVIII.

