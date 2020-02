Accadde Oggi, i fatti del 18 febbraio

Oggi 18 febbraio 2020 è il 49esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:54 e tramonta alle 17:40. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 febbraio.

1885 – Viene pubblicato negli USA il romanzo Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain

Le avventure di Huckleberry Finn (Adventures of Huckleberry Finn) è un romanzo picaresco dello scrittore statunitense Mark Twain pubblicato per la prima volta nel 1884; costituisce il seguito ideale del precedente Le avventure di Tom Sawyer e seguito poi da Tom Sawyer Detective e Tom Sawyer Abroad. Il narratore in prima persona è un ragazzino orfano, che ad un certo punto decide di fuggire dalla civilizzazione umana in compagnia di uno schiavo nero: faranno un lungo viaggio di 1800 km a bordo di una zattera lungo il fiume Mississippi.

1925 – Giovanni Treccani fonda l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, l’istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l’Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana

L’Istituto fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 dall’imprenditore Giovanni Treccani e dal filosofo Giovanni Gentile con il nome di Istituto Treccani. Oltre al fondatore, che ne era anche il presidente, ne facevano parte: l’editore Calogero Tumminelli quale direttore editoriale, il filosofo Giovanni Gentile in qualità di direttore scientifico, il linguista Antonino Pagliaro come caporedattore, Gian Alberto Blanc, Pietro Bonfante, il maresciallo d’Italia Luigi Cadorna, il ministro Alberto De Stefani, lo storico Gaetano De Sanctis, l’economista Luigi Einaudi, il pittore Vittorio Grassi, il medico Ettore Marchiafava, il giurista Silvio Longhi, il già citato Ferdinando Martini, il giornalista Ugo Ojetti, lo storico Francesco Salata, il giurista Vittorio Scialoja, l’economista Angelo Sraffa, l’ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Tommaso Tittoni. La prima edizione dell’Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici, venne pubblicata dal 1929 al 1937 ed ebbe ottimo successo. Le difficoltà finanziarie dell’impresa spinsero Treccani nel 1931 a costituire, con le case editrici Tumminelli e Fratelli Treves, la società “Treves-Treccani-Tumminelli”.

1930 – Il pianeta nano Plutone viene scoperto da Clyde Tombaugh

Plutone è un pianeta nano orbitante nella parte esterna del sistema solare, nella fascia di Kuiper. Scoperto da Clyde Tombaugh nel 1930, è stato considerato per 76 anni il nono pianeta del sistema solare. Dal 1992 il suo status di pianeta venne messo in discussione in seguito alla scoperta di diversi oggetti di dimensioni simili nella fascia di Kuiper. La scoperta di Eris nel 2005, un pianeta nano del disco diffuso che è il 27% più massiccio di Plutone, ha portato l’Unione Astronomica Internazionale l’anno successivo a riconsiderare, dopo un acceso dibattito, la definizione di pianeta, e a riclassificare così Plutone come pianeta nano. Plutone è il sedicesimo per grandezza e il diciassettesimo per massa corpo celeste in orbita attorno al Sole: Plutone è il più grande dei pianeti nani e degli oggetti transnettuniani conosciuti, in ambedue le categorie è superato come massa da Eris. Presenta massa e dimensioni inferiori a quelle dei maggiori satelliti naturali del sistema solare: i satelliti medicei di Giove, Titano, Tritone e la Luna. Confrontato con quest’ultima, ha una massa pari solo ad un sesto di quella del nostro satellite e un terzo del suo volume. Come gli altri oggetti della fascia di Kuiper, Plutone è principalmente costituito da ghiaccio e roccia.

Oggi nasceva – Fabrizio De André

Fabrizio Cristiano De André, noto semplicemente come Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è stato un cantautore e poeta italiano. Considerato da gran parte della critica il più grande cantautore italiano di tutti i tempi, è conosciuto anche con l’appellativo di Faber che gli dette l’amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l’assonanza con il suo nome.

I santi commemorati oggi

– Santa Geltrude Comensoli

Fondatrice

– Sant’ Angilberto di Centula

Abate di Saint-Riquier