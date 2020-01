Accadde Oggi, i fatti del 18 gennaio

Oggi 18 gennaio 2020 è il 18esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 17:02. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 gennaio.

1896 – Viene mostrata la prima macchina a Raggi X

Correva l’anno 1896 e, in questo giorno, venne mostrata la prima macchina a raggi X. Il primo a osservarli fu Wilhelm Rontgen, uno scienziato tedesco, mentre faceva esperimenti con i tubi a vuoto. Lo studioso rese nota la sua scoperta il 28 dicembre 1895, quando scrisse “Su un nuovo tipo di raggi: una comunicazione preliminare”, rapporto che venne inviato a riviste scientifiche. A causa della natura ignota del fenomeno, i raggi vennero chiamati inizialmente “raggi x” e, malgrado non si conoscessero ancora tutti i loro effetti, Rontgen ottenne, nel 1901, il primo Premio Nobel per la fisica.

1977 – Gli scienziati individuano un batterio sconosciuto, come causa del misterioso Morbo del Legionario

La legionellosi è un’infezione causata da un batterio chiamato Legionella (precisamente la specie Legionella pneumophila), che colpisce l’apparato respiratorio. Si può manifestare in due diverse entità cliniche: la malattia del legionario e la febbre di Pontiac. Il nome della malattia del legionario deriva dal fatto che il batterio che ne è causa fu identificato per la prima volta nel 1977 su un gruppo di partecipanti a un raduno della Legione Americana avvenuto l’estate precedente presso un hotel di Philadelphia; 221 persone contrassero la malattia e ben 34 di esse morirono.

2005 – Francia: a Tolosa, l’Airbus presenta il Jumbo Jet europeo: l’Airbus A380

L’Airbus A380, prodotto dalla Airbus, è un aereo di linea quadrimotore a doppio ponte, in grado di trasportare 853 persone in versione charter o 525 nella tipica configurazione a tre classi. Il primo volo di prova è avvenuto il 27 aprile 2005. La prima consegna è stata effettuata il 15 ottobre 2007 alla compagnia aerea Singapore Airlines, che il 25 ottobre ha realizzato il primo volo commerciale, da Singapore a Sydney. L’utilizzatore principale è la Emirates (compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai). L’A380, noto per molti anni durante la sua fase di sviluppo come Airbus A3XX, è tra i più grandi aerei di linea, per dimensioni; lo superano in lunghezza solo il Boeing 747-8 Intercontinental, l’Airbus A340-600, il Boeing 777-300 (in versione standard ed Extended Range) e il Boeing 777X rispettivamente di 3,4, 2,6, 2,2 e 4 metri. Ciononostante questo rimane il primo per numero massimo di passeggeri. L’aereo è stato presentato con una grande cerimonia a Tolosa il 18 gennaio 2005. L’apparecchio che è stato svelato al pubblico nella fabbrica francese era denominato MSN001 (“Manufacturer’s Serial Number 001”) e registrato come F-WWOW.

Oggi nasceva – Oliver Hardy

Oliver Norvell Hardy (Harlem, 18 gennaio 1892 – North Hollywood, 7 agosto 1957) è stato un attore e comico statunitense. Costituì con Stan Laurel la più famosa coppia comica della storia del cinema. Il duo Laurel & Hardy in Italia fu ribattezzato Stanlio e Ollio.

I santi commemorati oggi

– Santa Margherita d’Ungheria

Principessa e religiosa

– Beato Andrea Grego da Peschiera

Domenicano

– Beata Beatrice II d’Este

Monaca