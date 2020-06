Accadde Oggi, i fatti del 18 giugno

Oggi 18 giugno 2020 è il 170esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 giugno.

​1836 – Istituzione del Corpo dei Bersaglieri

A seguito della proposta del generale Alessandro La Marmora, è istituito il 18 giugno 1836 il Corpo dei Bersaglieri con il compito di svolgere servizio di esplorazione e missioni di carattere ardito. Le prime quattro compagnie che confluiscono nel I battaglione sono formate, rispettivamente, nel luglio 1836 (1^), nel gennaio 1837 (la 2^), nel gennaio 1840 (la 3^) e nel febbraio 1843 (la 4^). Un secondo battaglione si forma nel 1848 alla vigilia della guerra.

Con il trascorrere degli anni aumenta il numero dei battaglioni: 10 nel 1852, 16 nel 1859, 27 nel 1867 e nel 1861, divenuti 36, sono riuniti in sei comandi di reggimento con compiti amministrativi e disciplinari.

1956 – Primo pianoforte elettrico trasportabile

È stata la Wuritzer, società tedesco-americana, storica per la sua produzione di strumenti musicali e distributori automatici (inizialmente produceva strumenti a corda, strumenti a fiato, theatre organs e band organs, o orchestrions, organi che potevano riprodurre e imitare tutti i suoni di un’orchestra e jukebox) a produrre il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile, il modello 112, che presentava delle funzioni ridotte, come la manopola per regolare il volume, un pedale sustain (usato per prolungare il suono delle note) e delle gambe rimovibili.

2016 – Alessandra Amoroso lancia il singolo “Vivere a colori”

Vivere a colori è il quinto album in studio della cantante italiana Alessandra Amoroso, pubblicato nel 2016 dalla Sony Music. L’album è stato prodotto da Andrea Rigonat e Michele Canova. È composto da 14 brani con stili e sound diversi, ma che sposano comunque bene lo spirito multi – sfaccettato dell’album, in equilibrio di leggerezza e profondità; è un disco ricco di sonorità diverse, con arrangiamenti contemporanei e sofisticati.

Oggi nasceva – Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni (Bologna, 18 giugno 1943), è una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva italiana. Presente ininterrottamente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta ad oggi, durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna.

I santi venerati oggi

– San Gregorio Giovanni Barbarigo

Vescovo

– Sant’ Amando di Bordeaux

Vescovo

– San Calogero

Eremita in Sicilia