Accadde Oggi, i fatti del 18 luglio

Oggi 18 luglio 2020 è il 200esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:47 e tramonta alle 20:31. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 luglio.

1968 – Fondazione di Intel

Intel Corporation è un’azienda multinazionale statunitense fondata nel 18 luglio 1968 con sede a Santa Clara (California). Produce dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset per motherboard (scheda madre), chip per schede video e molti altri circuiti integrati, ed è considerata una delle più importanti nel settore.

2003 – Giorgia lancia il singolo “Spirito libero”

Spirito libero è il secondo singolo estratto dall’ottavo album di Giorgia Ladra di vento. La canzone, uscita nel mercato il 18 luglio 2003, ha un testo di denuncia sociale, sul bisogno di libertà e allo stesso tempo sull’ingabbiamento in un mondo che pretende troppo da noi. La canzone ha avuto un buon successo radiofonico durante l’estate, il singolo è entrato alla posizione numero 5 ed ha anticipato il successo dell’album, uscito il 12 settembre successivo e balzato in testa alla classifica italiana.

2008 – Caparezza incide “Vieni a ballare in Puglia”

Vieni a ballare in Puglia è un singolo del rapper italiano Caparezza, pubblicato il 18 luglio 2008 come secondo estratto dal quarto album in studio Le dimensioni del mio caos. La canzone affronta il tema delicato delle morti bianche, in particolare in Puglia, con un velato riferimento a un grave incidente avvenuto alcuni mesi prima a Molfetta, città del rapper. Nella canzone sono toccati altri temi di attualità della regione del rapper, ad esempio gli incendi nel Gargano del 2007, la grave situazione di inquinamento ambientale nella città di Taranto e del complesso d’acciaierie più grande d’Europa ivi presente, e il Caporalato degli extracomunitari nei campi. Il titolo è una dura provocazione: il termine “ballare” indica in realtà “morire”. La versione pubblicata come singolo e il video inoltre hanno visto la partecipazione vocale di Al Bano, che canta l’introduzione.

Oggi nasceva – Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 luglio 1918 – Johannesburg, 5 dicembre 2013) è stato un politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Antagonista, con il predecessore Frederik de Klerk, dell’apartheid e insieme a questi insignito del premio Nobel per la pace nel 1993, Mandela fu il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire tale carica; attivista per i diritti civili e avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per la sua opera di lotta al segregazionismo razziale. Rivoluzionario e successivamente uomo di un governo di riconciliazione e pacificazione, fu a lungo uno dei leader del movimento anti-apartheid ed ebbe un ruolo determinante nella caduta di tale regime, pur passando in carcere gran parte degli anni dell’attivismo anti-segregazionista. Uomo simbolo dell’uguaglianza e dell’antirazzismo, premio Nobel, Premio Lenin per la pace e Premio Sakharov per la libertà di pensiero, ha saputo dosare differenti approcci politici e pragmatici alla lotta di liberazione del suo popolo, dalle iniziali teorie di opposizione non violenta di Gandhi, che tenterà anche in seguito di anteporre, alla lotta armata, dal comunismo marxista alla democrazia.

I santi venerati oggi

– San Federico di Utrecht

Vescovo

– Santa Sinforosa e sette figli

Martire