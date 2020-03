Accadde Oggi, i fatti del 18 marzo

Oggi 18 marzo 2020 è il 78esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:09 e tramonta alle 18:13. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 marzo.

1812 – Firmata a Cadice la Costituzione spagnola

Di fronte all’avanzata francese il 24 settembre 1810 furono convocate a Cadice (una delle poche zone ancora non conquistate dai francesi) le cortes, secondo la vecchia prassi parlamentare iberica. Dopo due anni di intenso lavoro, il 18 marzo 1812 approvarono una costituzione, che, per la prima volta, dunque, era votata e non soltanto ottriata, ovvero concessa. Soppressa il 4 maggio 1814 da Ferdinando VII appena rientrato in Spagna, fu ripristinata nel 1820.

1871 – Nasce la Comune di Parigi

La Comune di Parigi è il governo socialista che diresse Parigi dal 18 marzo al 28 maggio 1871. A seguito delle sconfitte militari sofferte dalla Francia nella guerra franco-prussiana contro la Prussia, il 4 settembre 1870 la popolazione di Parigi impose la proclamazione della Repubblica, contando di ottenere riforme sociali e la prosecuzione della guerra. Quando il governo provvisorio deluse le sue aspettative e l’Assemblea nazionale, eletta l’8 febbraio 1871, impose la pace e minacciò il ritorno della monarchia, il 18 marzo 1871 Parigi insorse cacciando il governo Thiers che aveva tentato di disarmare la città, e il 26 marzo elesse direttamente il governo cittadino, sopprimendo l’istituto parlamentare. La Comune, che adottò a proprio simbolo la bandiera rossa, eliminò l’esercito permanente e armò i cittadini, stabilì l’istruzione laica e gratuita, rese elettivi i magistrati, retribuì i funzionari pubblici e i membri del Consiglio della Comune con salari prossimi a quelli operai, favorì le associazioni dei lavoratori ed iniziò l’epurazione degli oppositori, quali i cittadini fedeli al Governo legittimo e i rappresentanti religiosi. L’opera della Comune fu interrotta dalla reazione del Governo e dell’Assemblea Nazionale, stabiliti a Versailles. Iniziati i combattimenti nei primi giorni di aprile, l’esercito comandato da Mac-Mahon pose fine all’esperienza della Comune entrando a Parigi il 21 maggio e massacrando in una settimana almeno 30.000 parigini compromessi con la rivolta (la cosiddetta semaine sanglante, settimana sanguinosa). Seguirono decine di migliaia di condanne e di deportazioni, mentre migliaia di parigini fuggirono all’estero.

1964 – Italia, viene aperto al traffico il Traforo del Gran San Bernardo

Il traforo del Gran San Bernardo (in francese, tunnel du Grand-Saint-Bernard) è un tunnel lungo 5798 m che mette in comunicazione la Valle d’Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Il traforo attraversa la catena alpina al di sotto dell’omonimo valico, posto sul confine italo-svizzero, a 2.469 m di quota. Gli imbocchi sono situati nei comuni di Bourg-Saint-Pierre (1.918 m) in Svizzera e Saint-Rhémy-en-Bosses (1.875 m) in Italia. Il nome del passo si deve a San Bernardo di Mentone il quale fondò un ospizio come rifugio per i pellegrini, in territorio svizzero, nell’XI secolo.

Oggi nasceva – Bobby Solo

Bobby Solo, pseudonimo di Roberto Satti (Roma, 18 marzo 1945), è un cantautore, chitarrista e attore italiano.

I santi celebrati oggi

– San Cirillo di Gerusalemme

Vescovo e dottore della Chiesa

– Sant’ Alessandro di Gerusalemme (di Cappadocia)

Vescovo e martire

– Sant’ Anselmo II di Lucca (o da Baggio)

Vescovo

– San Braulio

Vescovo

– Beata Celestina Donati

Fondatrice

– Sant’ Edoardo II il Martire

Re d?Inghilterra

– San Frediano di Lucca

Vescovo

– Beati Giovanni Thules e Ruggero Wrenno

Martiri

– San Leopardo (Leobardo) di Tour

– Beata Marta (Amata Adele) Le Bouteiller

Religiosa

– San Salvatore da Horta

Professo Francescano