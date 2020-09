Accadde Oggi, i fatti del 18 settembre

Oggi 18 settembre 2020 è il 262esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 19:06. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 18 settembre.

1803 – Apre a Londra la Royal Opera House

La Royal Opera House è uno dei più importanti teatri d’opera al mondo. Si trova nella piazza principale di Covent Garden a Londra. L’edificio originario, risalente al 1732, nacque come Her Majesty’s Opera House. Adibito a teatro di prosa, all’inizio prese il nome semplicemente dal luogo in cui sorgeva, ossia Covent Garden e tutt’oggi è ancora possibile sentirlo chiamare in questo modo.

1851 – Il New York Times inizia le pubblicazioni

Il New York Times, abbreviato in NY Times, è un quotidiano statunitense fondato a New York il 18 settembre 1851 da Henry Jarvis Raymond e George Jones durante la presidenza di Millard Fillmore. Il suo editore è la New York Times Company, che pubblica anche il Boston Globe e l’edizione internazionale del Times, l’International New York Times – in precedenza International Herald Tribune – edito a Parigi, in Francia; presidente della casa editrice è Arthur Ochs Sulzberger, Jr., erede di una famiglia che detiene il possesso del quotidiano dal 1896.

1998 – Viene fondato l’ICANN

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un ente di gestione internazionale (dal 2 ottobre 2016), istituito il 18 settembre 1998 per proseguire i numerosi incarichi di gestione relativi alla rete Internet che in precedenza erano demandati ad altri organismi. Ha l’incarico di assegnare gli indirizzi IP ed ha inoltre incarico di identificatore di protocollo e di gestione del sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain) generico (gTLD), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di root server. Tale funzione era precedentemente svolta prevalentemente dall’ente denominato IANA (Internet Assigned Numbers Authority) delegato con mandato governativo degli Stati Uniti d’America.

Oggi nasceva – Marco Masini

Marco Masini (Firenze, 18 settembre 1964) è un cantautore, musicista e pianista italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2004 con L’uomo volante. In precedenza aveva vinto la categoria Novità della stessa rassegna nel 1990 con Disperato.

I santi venerati oggi

– San Giuseppe da Copertino

Sacerdote

– Beati Ambrogio Maria da Torrente (Salvatore Chulia Ferrandis) e 4 compagni

Martiri

– Beato Carlos Erana Guruceta

Marianista, Martire Spagnolo