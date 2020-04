Accadde Oggi, i fatti del 19 aprile

Oggi 19 aprile 2020 è il 110ecimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:17 e tramonta alle 19:47. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 aprile.

1909 – Giovanna d’Arco viene beatificata

Giovanna d’Arco (Domrémy, 1412 – Rouen, 30 maggio 1431) è un’eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, oggi conosciuta anche come «la pulzella d’Orléans» (in francese «la pucelle d’Orléans»). Riunì, nel proprio Paese, parte del territorio caduto in mano agli inglesi, contribuendo a risollevarne le sorti durante la guerra dei cent’anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne, Giovanna fu venduta agli inglesi. Questi la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale, il 30 maggio 1431, fu condannata al rogo e arsa viva. Nel 1456 papa Callisto III, al termine di una seconda inchiesta, dichiarò la nullità di tale processo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna fu proclamata santa patrona di Francia.

1987 – USA: I Simpson fanno la loro prima apparizione al Tracey Ullman Show in un breve episodio intitolato Good Night

L’idea della famiglia Simpson venne applicata da Matt Groening e James L. Brooks nel 1987, in dei corti animati di un minuto da mandare in onda durante il Tracey Ullman Show. La loro prima apparizione nel talk show avvenne il 19 aprile di quello stesso anno, in un corto intitolato Good Night. Da quel momento, fino al 1989, andarono in onda durante gli intermezzi pubblicitari dello show, ottenendo un buon successo di pubblico. La serie debuttò in prima serata, sotto forma di episodi di mezz’ora, il 17 dicembre 1989.

2009 – Matteo Becucci vince la seconda edizione italiana di X-Factor

Matteo Becucci, nato a Livorno il 4 agosto 1970, è un cantautore italiano salito alla ribalta nel 2009 vincendo la seconda edizione di X Factor. Il suo debutto nel mondo della musica avviene già nel ’90 con esibizioni nei locali nella provincia di Livorno insieme Riccardo Torri e Claudio Fabiani. Tre anni dopo entra nella band “Rien à faire“, scioltasi nel 1995. Tra il 1994 e il 1995 apre alcuni concerti di Sergio Caputo. Nel 1995, insieme con Franco Ceccanti, forma il duo Check Back. Nel 2000 incide la canzone Come una cosa andrò che sarà colonna sonora del film Non come un bang di Mariano Lamberti. Del 2003 è la pubblicazione del disco Liberi di mente, suo primo album. Nel 2008 Morgan lo seleziona per partecipare alla seconda edizione di X Factor che vince il 19 aprile cantando in finale il singolo Impossibile. Il premio vede un contratto con la Sony Music del valore di 300.000 euro.

Oggi nasceva – Lilli Gruber

Lilli Gruber, all’anagrafe Dietlinde Gruber (Bolzano, 19 aprile 1957), è una giornalista ed ex politica italiana. Attiva come giornalista televisiva dai primi anni ottanta, ha lavorato per il TGR, il TG2 e il TG1, conducendo le principali edizioni delle testate, ricoprendo anche il ruolo di inviata, seguendo per la Rai avvenimenti importanti come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. Nel corso della lunga carriera ha scritto diversi saggi e romanzi, pubblicati per Rai Eri e per Rizzoli. Dal 2004 al 2008 è stata parlamentare europea, eletta dalla Lista Uniti nell’Ulivo, dimettendosi anzitempo per assumere nel settembre 2008 la conduzione della trasmissione Otto e mezzo, tuttora in onda su LA7.

I santi commemorati oggi

– Beato Corrado Miliani di Ascoli

Religioso

– Sant’ Elfego (Elfege) di Canterbury

Vescovo

– Sant’ Emma di Sassonia

Vedova