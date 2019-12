Accadde Oggi, i fatti del 19 dicembre

Oggi 19 dicembre 2019 è il 353esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 16:37. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 dicembre.

1928 – Primo volo di un autogiro negli Stati Uniti

L’autogiro nasce nel 1919 ad opera dell’ingegnere spagnolo Juan de la Cierva, che lo inventò dopo aver assistito alla caduta di un bombardiere trimotore da lui progettato, in seguito ad uno stallo. L’idea alla base del progetto fu quindi quella di un velivolo che non potesse stallare mai. La soluzione adottata fu quella di un’ala rotante, un rotore in autorotazione, sempre in movimento indipendentemente dalla velocità del mezzo. Dopo una serie di esperimenti caratterizzati dall’instabilità dei velivoli, La Cierva arrivò a far volare con successo il suo il C.4 nel gennaio del 1923. Questo è considerato il primo volo nella storia dell’aviazione di un velivolo ad ala rotante. Dopo questo traguardo La Cierva non smise di perfezionare la sua invenzione, ricercando maggiore sofisticazione e sicurezza di volo, e dimostrando il velivolo in varie manifestazioni aeronautiche. Durante uno di questi eventi conobbe Harold Frederick Pitcairn, che nel 1928 fondò la Autogyro Company of America, iniziando l’industrializzazione e la commercializzazione degli autogiro negli Stati Uniti. Nel 1934 ad Hanworth, in Inghilterra, Juan de la Cierva sperimentò con successo il suo primo autogiro completamente privo di ali fisse, il cui sostegno era interamente affidato all’ala rotante.

1981 – La Spagna adotta la sua attuale bandiera

L’attuale stemma spagnolo fu adottato il 19 dicembre 1981, quando rimpiazzò la versione del 1977 già intervenuta a sostituire quella franchista del 1945. Lo stemma costituì l’unico cambiamento, dato che prima i colori erano definiti semplicemente amarillo (giallo) e rojo(rosso), ma erano sostanzialmente gli stessi. Tradizionalmente, la fascia centrale era definita con termini arcaici amarillo gualda (Color di Reseda luteola) ma questa definizione è stata rimossa in seguito dal disegno di Costituzione con un emendamento di Camilo José Cela, uno scrittore incaricato dal re spagnolo nella Corte Costituente. L’origine dell’attuale bandiera spagnola risale all’insegna navale del Regno di Spagna del1785, il Pabellón de la Marina de Guerra issato dalle navi di Carlo III di Spagna.

1997 – Esce il film Titanic

Titanic è un film del 1997 co-montato, co-prodotto, scritto e diretto da James Cameron. La pellicola è un colossal storico e drammatico interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale del RMS Titanic. È al 2019 il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema dopo Avengers: Endgame del 2019, e Avatar del 2009 (sempre diretto da Cameron). Detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (11, nel 1998), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, nonché quello di candidature (14), insieme a Eva contro Eva e La La Land. Nel 2007 l’American Film Institute l’ha inserito all’83º posto nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi (nella classifica originaria del 1998 non era presente). Si trova inoltre al sesto posto della classifica dei migliori film epici di tutti i tempi nella AFI’s 10 Top 10 dell’American Film Institute.

Oggi nasceva – Édith Piaf

Édith Piaf, pseudonimo di Édith Giovanna Gassion (Parigi, 19 dicembre 1915 – Grasse, 10 ottobre 1963), è stata una cantautrice francese. È stata una grande interprete del filone della chanson, nel periodo dagli anni ’30 agli anni ’60. Nota anche come “Passerotto”, come veniva soprannominata per la sua minuta statura (passerotto infatti nell’argot parigino si dice piaf). Definita anche come “l’ugola insanguinata” di un passerotto, la sua voce era caratterizzata da numerose sfumature. In molti casi era lei stessa l’autrice dei testi delle canzoni che interpretava. Fu lei a lanciare la maggior parte degli artisti che verranno, in seguito, definiti “suoi successori”, tra cui Montand, Aznavour, Constantine, Glanzberg, Bécaud, Marten, Moustaki e Sarapo.

