Accadde Oggi, i fatti del 19 giugno

Oggi 19 giugno 2020 è il 171esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 giugno.

1862 – Congresso USA mette al bando la schiavitù

Nel pieno della Guerra di Secessione (1861-1865) che vide fronteggiarsi gli Stati del Nord, favorevoli all’abolizione della schiavitù, e quelli del Sud, contrari, il Congresso degli Stati Uniti approvò per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli Stati della confederazione. Pochi mesi dopo ci fu il Proclama di Emancipazione, promulgato da Abramo Lincoln, che decretava la liberazione degli schiavi in tutti gli stati secessionisti. L’atto conclusivo si ebbe con l’approvazione del XIII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d’America, che abolì ufficialmente la schiavitù.

1978 – Esordio del fumetto Garfield

James Robert Davis, fumettista statunitense, è noto per aver creato una serie di strisce a fumetti che hanno come protagonista il gatto Garfield. Nonostante sia stato creato nel 1976, il fumetto viene pubblicato per la prima volta il 19 giugno 1978 riscuotendo immediatamente un grandissimo successo: Garfield diventa il personaggio immaginario più famoso al mondo. Garfield, gatto arancione con striature nere, ama le lasagne e si caratterizza per la sua pigrizia e inaffidabilità e condivide le sue avventure con il padrone Jon e il cane Odie. Oltre ai fumetti, Garfield è diventato protagonista di serie televisive a cartoni animati, film e videogiochi.

2015 – Emma lancia “Occhi profondi”

Occhi profondi è un singolo della cantante italiana Emma Marrone, pubblicato il 19 giugno 2015 come primo estratto dal quarto album in studio Adesso. Annunciato il 18 giugno 2015, Occhi profondi è stato composto da Ermal Meta e da Dario Faini e missato presso gli Abbey Road Studios di Londra. Il 7 giugno 2016, in occasione dei Wind Music Awards 2016, Occhi profondi è stato premiato nella categoria Singolo Platino.

Oggi nasceva – Giangiacomo Feltrinelli

Giangiacomo Feltrinelli, soprannominato «Osvaldo» (Milano, 19 giugno 1926 – Segrate, 14 marzo 1972), è stato un editore e attivista italiano. Partecipò molto giovane alla Resistenza; fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e, nel 1970, dei GAP (Gruppi d’Azione Partigiana), una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo.

I santi venerati oggi

– San Romualdo

Abate

– San Donato di St-Diè

Vescovo

– Beato Gerlando d’Alemagna

Cavaliere di Malta

– Santi Gervasio e Protasio

Martiri