Accadde Oggi, i fatti del 19 luglio

Oggi 19 luglio 2020 è il 201esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:47 e tramonta alle 20:30. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 luglio.

1900 – Inaugurata la metropolitana di Parigi

La prima linea della metropolitana fu aperta senza cerimonia il 19 luglio 1900, durante l’Esposizione Universale. Il sistema fu esteso rapidamente fino alla prima guerra mondiale e il primo nucleo fu completato nel 1920, e le estensioni in periferia furono costruite nel 1930. Durante questo periodo fu creata anche la linea 11. La rete metropolitana ha raggiunto la saturazione solo dopo la seconda guerra mondiale. La Métro introdusse anche nuovi treni per alleviare il traffico. Ulteriori miglioramenti furono ad esempio, brevi distanze tra le stazioni. Una soluzione migliore fu una seconda rete, la RER, sviluppata dal 1960. Con questa seconda rete la metropolitana parigina raggiunge gli 800 km.

1954 – Elvis Presley pubblica il primo singolo, That’s All Right, Mama

That’s All Right, Mama, spesso trascritta anche come That’s All Right (Mama) o semplicemente That’s All Right, è il primo singolo registrato da Elvis Presley e venne pubblicato dalla Sun Records. Registrato il 5 luglio del 1954 a Memphis esce il 19 dello stesso mese e vede lo stesso Elvis alla chitarra acustica, Scotty Moore alla chitarra elettrica e Bill Black al contrabbasso. Il brano è un rifacimento di un blues scritto da Arthur “Big Boy” Crudup. Lo si può ascoltare in numerose raccolte dedicate al primo periodo musicale di Elvis, come per esempio The Sun Sessions o Sunrise.

1975 – Viene fondato il primo parco divertimenti stabile in Italia (Gardaland)

Il 19 luglio 1975 viene inaugurato il primo parco divertimenti stabile in Italia, Gardaland. Gardaland è un parco di divertimenti italiano situato in località Ronchi nel comune di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. È adiacente al Lago di Garda pur non affacciandosi su di esso. L’intero complesso si estende su una superficie di 445.000 metri quadrati, mentre il solo parco tematico misura 200.000 metri quadrati. Al suo interno ospita attrazioni meccaniche ed acquatiche tematizzate. Ogni anno è visitato da circa 2 milioni e 880 mila persone.

Oggi nasceva – Roberto Farnesi

Roberto Farnesi (Navacchio, 19 luglio 1969) è un attore italiano. Da Pisa si trasferisce a Firenze dove è allievo della Scuola di Cinema Immagina. Il suo esordio avviene nel 1994 come attore di fotoromanzi (per le riviste Lancio e Grand Hotel); divide la sua attività professionale tra cinema, televisione e pubblicità (spot e videoclips).

I santi venerati oggi

– Sant’ Arsenio il Grande

Eremita

– Santa Macrina la Giovane

Monaca