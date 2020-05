Accadde Oggi, i fatti del 19 maggio

Oggi 19 maggio 2020 è il 140esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:41 e tramonta alle 20:18. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 maggio.

1965 – Patricia Roberts Harris diventa la prima ambasciatrice di colore degli Stati Uniti e viene assegnata all’ambasciata del Lussemburgo

Il 19 maggio 1965 la prima donna di colore venne nominata segretario di Gabinetto negli Stati Uniti. Si chiamava Patricia Roberts Harris e segnò un punto cruciale nella storia. Tra il 1977 e il 1980 fu nominata prima segretario dello Sviluppo abitativo e Urbano e in seguito segretario della Sanità, Istruzione e Assistenza sotto il presidente Jimmy Carter.

1999 – Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace) è un film del 1999 scritto e diretto da George Lucas. È il quarto film della saga di Guerre stellari ad essere stato distribuito, la prima delle tre parti di un prequel alla trilogia originale, e il primo film della saga nella cronologia interna della storia. Il film segnò il ritorno alla regia di Lucas dopo Guerre stellari, ponendo fine ad una pausa di 22 anni. Il cast comprende Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Kenny Baker, Pernilla August e Frank Oz.

2018 – Nozze reali tra Henry, duca di Sussex, e Meghan Markle

Il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle si è svolto sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Lo sposo, il principe Harry, è un membro della famiglia reale britannica; la sposa, Meghan Markle, è un’ex attrice americana. La mattina del matrimonio, la nonna del principe Harry, la regina Elisabetta II, gli ha conferito i titoli di Duca di Sussex, Conte di Dumbarton e Barone Kilkeel. Durante il suo matrimonio, Meghan è diventata Duchessa del Sussex.

Oggi nasceva – Michele Placido

Michele Placido (Ascoli Satriano, 19 maggio 1946) è un attore, regista e sceneggiatore italiano. A livello internazionale è conosciuto per il ruolo del commissario di Polizia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva La piovra. Ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino per Ernesto di Salvatore Samperi e 4 David di Donatello.

I santi celebrati oggi

– San Celestino V

Eremita e Papa

– Sant’ Adolfo di Cambrai

Vescovo

– Beato Agostino Novello

– San Crispino da Viterbo

Religioso Cappuccino