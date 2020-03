Accadde Oggi, i fatti del 19 marzo

Oggi 19 marzo 2020 è il 79esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:07 e tramonta alle 18:14. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 marzo.

1915 – Plutone è fotografato per la prima volta, ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta

Plutone è un pianeta nano orbitante nelle regioni periferiche del sistema solare, con un’orbita eccentrica a cavallo dell’orbita di Nettuno; fu scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e inizialmente classificato come il nono pianeta. Tuttavia venne riclassificato come pianeta nano il 24 agosto 2006 e battezzato formalmente 134340 Pluto dalla UAI. Plutone è il più grande tra i pianeti nani del sistema solare e il secondo più massiccio, superato in questo caso solo da Eris. Dopo la scoperta, il nuovo corpo celeste venne rinominato Plutone, divinità romana dell’oltretomba; le prime lettere del nome, PL, anche iniziali dell’astronomo Percival Lowell che per primo ne ipotizzò l’esistenza, costituiscono il suo simbolo astronomico.

1932 – Inaugurazione del ponte di Sydney

Il Sydney Harbour Bridge è un ponte ad arco con piano stradale sospeso situato a Sydney in Australia. Il ponte collega il quartiere degli affari di Sydney con l’area settentrionale della città, North Shore, attraversando nella sua lunghezza la baia di Sydney, costituita dalla foce del fiume Parramatta. La costruzione del ponte ad arco metallico in struttura reticolare risale alla fine degli anni venti, venendo completato nel 1932. Presenta una lunghezza di 503 m e una larghezza di 107 m, comprendendo 4 binari ferroviari e una carreggiata stradale larga 17 m, il cui collaudo ha richiesto l’uso di 72 locomotive di peso complessivo pari a 7000 kN. La sua struttura fu fonte di ispirazione per il progetto del Tyne Bridge a Newcastle upon Tyne, la cui costruzione durò dal 1925 al 1928. È transitabile da parte della metropolitana, del traffico veicolare e dei pedoni. Può essere scalato, e infatti molti turisti sono attratti da questa avventura che può durare più di tre ore.

1994 – Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra

Don Diana divenne per i suoi fedeli un punto di riferimento contro le violenze e i soprusi del potere criminale, denunciando più volte dall’altare e nei vari incontri l’assenza delle istituzioni di fronte a quello scenario. Il culmine di questo impegno fu il celebre manifesto distribuito a Natale del 1991, a tutte le parrocchie della città. In esso richiamò la Chiesa a non rinunciare «al suo ruolo “profetico” affinché gli strumenti della denuncia e dell’annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili». Entrato nel mirino dei clan, la mattina del 19 marzo 1994 venne ucciso nella sua sagrestia, con cinque colpi di pistola sparati da un solo killer. Ricordato da associazioni e iniziative intitolate a suo nome, Don Diana è diventato un simbolo del movimento antimafia. In particolare, la cooperativa “Le Terre di Don Diana” gestisce la produzione agricola nelle terre sottratte ai clan, dando lavoro a diverse persone.

Oggi nasceva – Pino Daniele

Pino Daniele, all’anagrafe Giuseppe Daniele (Napoli, 19 marzo 1955 – Roma, 4 gennaio 2015), è stato un cantautore, musicista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni settanta e ottanta, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre quarant’anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio tra i quali: Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ralph Towner, Yellowjackets, Mike Mainieri, Claudio Baglioni, Danilo Rea e Mel Collins. Nel corso degli anni ha presenziato e suonato in molti palcoscenici di rilievo come al Festival di Varadero a Cuba e al teatro Olympia di Parigi. Tra le sue varie esibizioni dal vivo, annovera, inoltre, collaborazioni con artisti di fama internazionale come Pat Metheny, Eric Clapton, Chick Corea, Robert Randolph, Bob Berg e Joe Bonamassa. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali (da Elvis Presley a Roberto Murolo) ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato “tarumbò”, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza.

I santi celebrati oggi

– San Giuseppe

Sposo della Beata Vergine Maria

– Beato Andrea Gallerani

Laico

– San Giovanni

Abate

– Beato Giovanni (Buralli) da Parma

– Beato Isnardo da Chiampo

Sacerdote domenicano

– Beato Marcello Callo

Laico, martire

– Beato Marco da Montegallo

Francescano

– Beato Narciso Giovanni (Narcyz Jan) Turchan

Sacerdote e martire

– Beata Sibillina Biscossi

Domenicana