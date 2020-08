Accadde Oggi, i fatti del 2 agosto

Oggi 2 agosto 2020 è il 215esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 20:17. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 agosto.

1955 – Viene brevettato il Velcro

Il velcro, quel sistema di chiusura “a strappo” che troviamo sulle giacche, sulle borse, talvolta anche nelle scarpe, è stato brevettato ufficialmente il 2 agosto 1955. L’iniziativa è di uno svizzero: George de Mestral, ingegnere di professione. Il mestiere, tuttavia, non ha alcuna attinenza con questa invenzione, visto che de Mestral è specializzato in circuiti elettrici e che l’idea del velcro gli viene in modo del tutto casuale.

1998 – Marco Pantani vince il Tour de France

Il 2 agosto 1998 Marco Pantani vince anche il Tour de France centrando una storica doppietta riuscita solo a pochi ciclisti.

Nelle prime 7 tappe Pantani accumula un ritardo di quasi cinque minuti dalla maglia gialla Jan Ullrich ma, con il passare dei giorni, recupera la miglior condizione e, con il secondo posto nella tappa Pau – Luchon e la vittoria a Plateau de Beille, riduce di quasi 3 minuti il suo ritardo. E’ con la quindicesima tappa, che va da Grenoble a Les Deux Alpes, che avvienee la svolta decisiva. Nonostante le difficili condizioni atmosferiche, infatti, Pantani riesce a staccare Ullrich arrivando al traguardo in solitaria, con quasi nove minuti di vantaggio sul rivale. Quel giorno Pantani regala all’Italia un trionfo al Tour dopo 33 anni dalla vittoria del 1965 di Felice Gimondi.

2017 – I Thegiornalisti raggiungono il podio EarOne con “Riccione”

Riccione è un singolo del gruppo musicale italiano Thegiornalisti, pubblicato dalla Carosello Records. La canzone, prodotta da Dario Faini e Matteo Cantaluppi, e scritta da Tommaso Paradiso in collaborazione con lo stesso Faini e Alessandro Raina, attraverso le sonorità vintage anni ottanta e, allo stesso tempo, contemporanee che caratterizzano la band romana, racconta immagini e sensazioni di un’estate senza tempo.

Oggi nasceva – Corrado Mantoni

Corrado, all’anagrafe Corrado Mantoni (Roma, 2 agosto 1924 – Roma, 8 giugno 1999), è stato un conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Ha lasciato la sua firma, sia come presentatore sia come autore, su molti dei più memorabili programmi televisivi italiani a partire dagli anni cinquanta, divenendo una presenza fissa e familiare del piccolo schermo e uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. È per questo considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Eusebio di Vercelli

Vescovo

– San Betario di Chartres

Vescovo

– Santa Centolla

Martire

– Beati Filippo di Gesù Munarriz Azcona, Giovanni Diaz Nosti e Leonzio Perez Ramos

Martiri