Accadde Oggi, i fatti del 2 aprile

Oggi 2 aprile 2020 è il 93esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 19:29. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 aprile.

1954 – Los Angeles: presentazione del progetto del parco divertimenti di Disneyland

È il 2 aprile 1954 quando viene presentato il progetto del parco divertimenti Disneyland. Nella sede della Walt Disney Company il fermento è crescente, un sogno che diviene realtà: i personaggi che fino a quel momento avevano popolato la TV e il cinema sarebbero diventati “reali”.

2001 – Vasco Rossi pubblica il singolo “Siamo soli”

Siamo Soli è il primo singolo estratto dal fortunatissimo album Stupido Hotel, inciso da Vasco Rossi per la EMI nel 2001, per promuovere l’album stesso e di cui ne è la prima traccia. Il videoclip è stato interamente girato all’interno di un treno in corsa. Un rock energico, ma anche tetro, che racconta una storia d’amore ormai stanca dove tutto sfuma per inerzia. Un grande successo del rocker di Zocca.

2004 – Renato Zero lancia “Come mi vorresti”

Come mi vorresti è un singolo di Renato Zero pubblicato nel 2004 da Tattica in formato CD, secondo estratto dell’album Cattura. Il brano è stato arrangiato da Geoff Westley. Il singolo inoltre ha avuto anche un bonus videoclip, ma solo nell’edizione dell’album con copertina con sfondo bianco (la prima edizione è con copertina con sfondo nero). È trasmesso in radio dal 2 aprile 2004.

Oggi nasceva – Émile Zola

Émile Édouard Charles Antoine Zola (Parigi, 2 aprile 1840 – Parigi, 29 settembre 1902) è stato uno scrittore, giornalista, saggista, critico letterario, filosofo e fotografo francese.

I santi venerati oggi

– San Francesco da Paola

Eremita e fondatore

– Sant’ Abbondio

Vescovo di Como

– Sant’ Appiano

Martire

– San Domenico Tuoc

Martire

– Beata Elisabetta Vendramini

– Sant’ Eustasio di Luxeuil

Abate

– San Francesco Coll y Guitart

Sacerdote domenicano

– San Giovanni Payne

Sacerdote e martire

– Beato Giovannino (Costa)

Pastore, martire

– Beato Guglielmo (Vilmos) Apor

Vescovo ungherese, martire

– Beato Leopoldo da Gaiche

– Beata Maria di San Giuseppe Alvarado (Laura Alvarado Cardozo)

Fondatrice

– San Nicezio di Lione

Vescovo

– Beato Nicola (Mykolay) Charneckyj

Vescovo e martire

– San Pietro Calungsod

Catechista filippino, martire

– Santa Teodosia (Teodora) di Cesarea

Vergine di Tiro, martire

– San Vittore di Capua

Vescovo