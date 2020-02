Accadde Oggi, i fatti del 2 febbraio

Oggi 2 febbraio 2020 è il 33esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 17:20. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Toro.

1922 – Pubblicato l’Ulisse di Joyce

L’Ulisse di James Joyce venne pubblicato a Parigi dalla libreria “Shakespeare and Company”, luogo d’incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald. Scritto tra il 1914 e il 1921, il libro venne diviso in 18 capitoli, ognuno con una tecnica narrativa diversa e richiamando nel titolo i canti dell’Odissea di Omero. Ambientata a Dublino, in Irlanda, la storia ha per protagonista Leopold Bloom, una sorta di eroe moderno.

2007 – L’ispettore Raciti vittima del tifo violento

Sul piano delle indagini, grazie alle riprese del circuito di videosorveglianza dello stadio, fu possibile ricostruire, in poco tempo, la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità degli autori dell’aggressione omicida. In pratica, a causare la ferita mortale allo sfortunato agente era stato un sottolavandino, scardinato dai bagni dello stadio e lanciato con violenza da due individui. Questi ultimi vennero identificati in Antonio Speziale, principale indiziato e all’epoca minorenne, e Daniele Micale, entrambi ultras del Catania. Nonostante avesse continuato fino all’ultimo a professarsi innocente, il primo venne condannato a 14 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, condanna poi ridotta a 8 in Corte d’Appello e confermata in Cassazione. Undici anni in via definitiva per il secondo. La tragedia, che valse a Raciti la medaglia d’oro al valor civile alla memoria, non impedì alla moglie Marisa Grasso di impegnarsi attivamente come ambasciatrice di una cultura dello sport estranea a qualsiasi forma di violenza, in campo e sugli spalti. La stessa presenziò al derby di Sicilia del 2011, tornato a giocarsi nuovamente al Massimino a quattro anni dalla morte di Raciti.

2014 – Arisa si aggiudica il Festival con “Controvento”

Arisa si aggiudicò la vittoria della storica kermesse musicale con il bellissimo pezzo “Controvento“, di fianco a lei sul podio anche Renzo Rubino e Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots.

La cantante, visibilmente commossa, commentò la vittoria così a caldo sul palco dell’Ariston:

“Tutto ok… sono contenta, sono veramente felice”.

Oggi nasceva – Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta come Shakira (Barranquilla, 2 febbraio 1977), è una cantautrice, attrice, ballerina, modella, imprenditrice, produttrice discografica e filantropa colombiana. Annoverata tra i principali esponenti del pop latino, ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1996, dominandone la scena per oltre un decennio. Nel 2001 ha conseguito un successo mondiale con l’album Laundry Service, che ha venduto più di 20 milioni di copie piazzandosi tra i 100 album più venduti di sempre. Al 2014, mondialmente, la cantante ha venduto più di 125 milioni di copie tra singoli e album.

