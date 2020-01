Accadde Oggi, i fatti del 2 gennaio

Oggi 2 gennaio 2020 è il secondo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:46. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 gennaio.

1790 – Prima dell’opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna

Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588) è un’opera buffa in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. È la terza e ultima delle tre opere italiane “buffe” scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte (da Le metamorfosi di Ovidio e da La grotta di Trofonio di Giovanni Battista Casti). Fu commissionata dall’imperatore Giuseppe II in seguito alle felici riprese viennesi (1788-1789) di Le nozze di Figaro e Don Giovanni.

1839 – Prima foto della luna scattata da Louis Daguerre

Il 2 gennaio 1939, cinque giorni prima dell’annuncio ufficiale del suo procedimento “fotografico” (il successivo sette gennaio), Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) realizzò la prima fotografia della Luna. Ovviamente, in forma di dagherrotipo.

1843 – A Dresda viene rappresentata la prima de L’olandese volante di Richard Wagner

Wagner scrisse la prima romantische Oper inizialmente come atto unico, in contrasto con la tradizione. Oggi viene però eseguita generalmente in tre atti. Il tema centrale è (come in altre opere) l’amore incondizionato come strumento per il raggiungimento della redenzione. Wagner diresse la prima al Königliches Hoftheater di Dresda il 2 gennaio 1843 con Wilhelmine Schröder-Devrient. Nella carriera del compositore, questo lavoro segna la prima drastica presa di distanza dall’opera convenzionale. Le forme chiuse sono quasi abolite: la melodia procede quasi senza interruzioni, e in essa compaiono i primi Leitmotiv, melodie associate a personaggi, oggetti o concetti astratti. I Leitmotive sono tutti introdotti nell’ouverture. La storia è ripresa dalla leggenda folcloristica dell’olandese volante, che narra di un capitano condannato a navigare fino al giorno del giudizio. Wagner sostiene in Mein Leben che l’ispirazione sia stata in parte autobiografica, in seguito ad un viaggio toccato dalla tempesta eseguito tra il luglio e l’agosto 1839; accanto a questa storia autobiografica c’è anche una fonte letteraria, individuabile nella versione di un’antica leggenda marinara di Heinrich Heine (Dalle memorie del signor von Schnabelewopski).

Oggi nasceva – Santo Versace

Santo Domenico Versace (Reggio Calabria, 2 gennaio 1945) è un imprenditore, dirigente d’azienda e politico italiano. Santo Versace è fratello maggiore del noto stilista Gianni Versace e di Donatella Versace, e come loro nasce a Reggio Calabria, dove dal 1958 si occupa degli affari di famiglia. Nel frattempo coltiva la passione per lo sport giocando a basket nella Viola Reggio Calabria in serie B e fa politica nel Partito Socialista Italiano, dove diviene vice segretario provinciale. Nel 1968 si laurea in Economia e Commercio all’Università di Messina e trova il suo primo impiego alla filiale di Reggio Calabria della Banca di Credito Italiano. In seguito apre uno studio di commercialista a Reggio Calabria. Nel 1976 si trasferisce definitivamente a Milano dove inizia a lavorare a tempo pieno con il fratello. A distanza di un anno avviene l’apertura ufficiale della Gianni Versace SpA. Santo Versace è presidente della società dalla sua costituzione ed è stato amministratore delegato fino al 2004 . Possiede una quota societaria del 30%. Ha lavorato in televisione nei primi anni novanta per la syndication Italia 7, partecipando come voce fuori campo alla trasmissione di seconda serata Le altre notti. Nel 1998 diventa azionista della Viola Basket di Reggio Calabria, società sportiva della sua città. Dal giugno 1998 all’ottobre 1999 è stato “Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana”. È stato Presidente di Operation Smile Italia Onlus, associazione di medici e volontari che si occupa di bambini con malformazioni del volto in 70 Paesi del mondo. È stato sposato con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca, stilista di borse, e Antonio. Nel dicembre 2014 ha sposato la compagna Francesca De Stefano, avvocato di origine reggina e dirigente pubblico.

I santi celebrati oggi

– Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Vescovi e dottori della Chiesa

– Sant’ Adalardo di Corbie

Abate

– Sant’ Airaldo di Saint-Jean-de-Maurienne

Monaco e vescovo

– Santi Argeo, Narciso e Marcellino

Martiri

– San Blidulfo (Bladulfo)

Monaco a Bobbio

– San Giovanni il Buono

Vescovo di Milano

– Beato Guglielmo Repin

Sacerdote e martire

– San Mainchin

Vescovo di Limerick

– Beato Marcolino Amanni da Forlì

Domenicano

– Beata Maria Anna Sureau Blondin

Fondatrice

– San Silvestro di Troina

Abate

– Beata Stefana Quinzani

Domenicana

– San Telesforo

Papa e martire

– San Teodoro di Marsiglia

Vescovo

– San Vincenziano

Eremita