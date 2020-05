Accadde Oggi, i fatti del 2 maggio

Oggi 2 maggio 2020 è il 123esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:59 e tramonta alle 20:01. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 maggio.

1869 – Parigi: inaugurazione del teatro Folies-Bergère

Le Folies Bergère, il cui nome originale era Folies Trévise, dal nome della strada adiacente lo stabile, venne inaugurato il 2 maggio 1869: il progetto era dell’architetto Plumeret, che distrusse il preesistente edificio ospitante un grande magazzino. Con molta probabilità, la volontà di creare un teatro nacque grazie a un’attrice socia della Comédie-Française, Madame Cornelie. Quest’ultima, essendo intimamente legata agli alti vertici della municipalità francese, riuscì a far abrogare le leggi che restringevano di molto le attività dei nuovi teatri. Il 13 settembre 1872 prese l’attuale nome. Il cambiamento non venne dettato da ragioni artistiche, ma unicamente dal fatto che la precedente denominazione, Trévise, urtava la sensibilità dell’omonima famiglia che non voleva vedere il proprio nome accostato a un teatro di varietà. Fu così che venne scelto il più comodo Bergère, dal nome di una strada sempre nei pressi dello stabile cui tuttavia non era legato il nome di nessuno. Più volte il teatro ospitò riunioni politiche e dibattiti, ma fu soprattutto il luogo della rappresentazione di balletti, operette, pantomime, vaudeville e dei più svariati spettacoli di varietà. All’interno vi si poteva bere grazie a un fornito bar, mangiare, fumare, giocare d’azzardo e ballare, tutto all’insegna del bel vivere. Tutt’oggi funzionante, propone sia ristorazione sia spettacoli dal vivo.

1986 – Inaugurazione dell’Esposizione Universale del 1986 a Vancouver, in Canada

L’Esposizione specializzata del 1986 si è svolta a Vancouver, Canada, dal 2 maggio al 13 ottobre con il tema Mondo in movimento – Mondo in contatto e ha superato i 22 milioni di visitatori. Tutti i padiglioni della Expo erano quindi incentrati sul movimento, delle persone come delle idee.

2013 – In Europa viene messa in circolazione la nuova banconota da 5 euro

L’introduzione della seconda serie, denominata serie “Europa”, è iniziata il 2 maggio 2013 per quanto riguarda la banconota da 5 euro. Le banconote di questa nuova serie saranno introdotte a intervalli regolari fino alla sostituzione totale della precedente serie. Il nuovo design è stato realizzato da Reinhold Gerstetter, anche se comunque ispirato al tema “Epoche e stili architettonici europei” della prima serie ad opera di Robert Kalina, consentendo così agli utenti di riconoscere facilmente le nuove banconote. Sulla nuova serie è stampato un anno più recente che per la banconota da 5 euro è il 2013.

Oggi nasceva – Dwayne Johnson

Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock (Hayward, 2 maggio 1972), è un attore, ex wrestler e produttore cinematografico statunitense di origini canadesi e samoane. Figlio e nipote d’arte rispettivamente di Rocky Johnson e di Peter Maivia, entrambi wrestler e membri della famiglia Anoa’i, Dwayne è pertanto definito un wrestler di terza generazione; inoltre diversi suoi zii, cugini e nipoti sono stati wrestler.

