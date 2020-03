Accadde Oggi, i fatti del 2 marzo

Oggi 2 marzo 2020 è il 62esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 17:55. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 marzo.

1933 – Il film King Kong viene presentato per la prima volta a New York

Il film King Kong viene presentato per la prima volta a New York. È prodotto e diretto da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack. Visto il grande successo ebbe un seguito dopo soli otto mesi, Il figlio di King Kong (The Son of Kong, 1933) per la regia di Schoedsack. Passata attraverso più versioni successive e remake, la storia dello scimmione King Kong costituisce uno dei paradigmi di base del linguaggio cinematografico. La sapiente combinazione di elementi avventurosi, romantici e fantastici, insieme ad una serie di trucchi visivi all’epoca rivoluzionari, ha fatto di questo film uno dei massimi capolavori della storia del cinema.

2008 – Viene battuto il record di velocità su rotaia italiano: 355 km/h sulla linea ad alta velocità Milano – Bologna

La ferrovia ad alta velocità Milano-Bologna è una linea ferroviaria che collega Milano e Bologna, dotata degli standard ferroviari dell’Alta Velocità (AV) e dell’Alta capacità (AC) per la maggior parte del suo percorso. Affianca e rinforza l’importante asse ferroviario nord-sud rappresentato dalla ferrovia Milano-Bologna. Per distinguere le due linee il gestore della rete ferroviaria nazionale RFI S.p.A. ha adottato la dicitura di “Linea Tradizionale” per quella storica e di “Linea AV/AC” per quella nuova. La linea è parte dell’Asse ferroviario 1 della Rete ferroviaria convenzionale trans-europea TEN-T. Da Milano Centrale a Bologna Centrale la linea è lunga 214,694 km.

2011 – Viene presentato l’iPad 2 presso lo Yerba Buena Center di San Francisco

L’iPad 2 è la seconda generazione dell’iPad, il tablet computer sviluppato e prodotto dalla Apple Inc.. È stato presentato il 2 marzo 2011 e le principali innovazioni del prodotto sono il nuovo processore dual core Apple A5, la presenza di una fotocamera anteriore e una posteriore e un design più compatto, con un peso minore. Il dispositivo è compatibile con la Smart Cover, custodia di protezione magnetica sviluppata dalla stessa Apple. L’iPad 2 è commercializzato nei colori bianco e nero.

Oggi nasceva – Stefano Accorsi

Stefano Accorsi (Bologna, 2 marzo 1971) è un attore italiano. Nato a Bologna nel 1971, vive la sua infanzia nel paese dei suoi genitori, in una frazione di Budrio, Bagnarola. Dopo la maturità scientifica al Liceo Sabin, si iscrive alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, spinto da una piccola esperienza nel film Fratelli e sorelle (1991), avuta rispondendo a un annuncio di Pupi Avati sul Resto del Carlino. Subito dopo il film è protagonista in telefilm per ragazzi destinati all’home video e prodotti dalla San Paolo Audiovisivi, con il titolo Il videocatechismo. Nel 1992 è coprotagonista insieme con Andrea Santonastaso, figlio del comico Pippo Santonastaso, nel film di Luigi Zanolio Un posto. Nel 1993 si diploma ed entra nella Compagnia del Teatro Stabile di Bologna. L’anno successivo lavora in una serie di spot pubblicitari per il gelato Maxibon; la battuta in inglese maccheronico «Du gust is megl che uan» diviene un tormentone ed entra nell’immaginario collettivo. Nel 1995 appare nel videoclip degli 883, Una canzone d’amore. Nel 1996 con il film Jack Frusciante è uscito dal gruppo, tratto dal romanzo di Enrico Brizzi, ottiene un inaspettato successo, che dà inizio alla carriera cinematografica, consacrata con Radiofreccia, film di Ligabue al debutto come regista col quale vince un David di Donatello.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Agnese di Boemia

Principessa, badessa

– Santa Angela de la Cruz

Fondatrice