Accadde Oggi, i fatti del 2 settembre

Oggi 2 settembre 2020 è il 246esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:31 e tramonta alle 19:33. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 2 settembre.

1997 – Pino Daniele vince il Festivalbar con “Che male c’è”

Il trentaquattresimo Festivalbar si svolse durante l’estate del 1997 in 9 puntate, registrate presso Piazza Sordello a Mantova, l’Arena di Pola, l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima. Venne condotto da Amadeus, affiancato da Alessia Marcuzzi (1°, 2°, 8° e 9° appuntamento), Simona Ventura (3°, 4°, 5°, 8° e 9° appuntamento), Elenoire Casalegno (6° e 7° appuntamento) e Natalia Estrada (6° e 7° appuntamento). Il vincitore dell’edizione fu Pino Daniele sia nella categoria singoli con Che male c’è sia in quella album con Dimmi cosa succede sulla terra.

2000 – Laura Pausini incide il singolo “Tra te e il mare”

Tra te e il mare è il quinto album ufficiale della cantante italiana Laura Pausini pubblicato il 15 settembre 2000. L’album viene pubblicato in lingua spagnola con il titolo Entre tú y mil mares l’11 settembre 2000. L’album ha venduto 4 milioni di copie nel mondo di cui 500.000 copie in Italia.

2013 – Elisa è tra gli artisti più trasmessi in radio con “L’anima vola”

L’anima vola è il primo singolo estratto dall’ottavo album in studio di Elisa, L’anima vola, pubblicato il 23 agosto 2013. Scritto da Elisa, il brano è dedicato al suo compagno Andrea Rigonat. Gli archi, come nel resto dell’album, sono a cura di Davide Rossi. Pubblicato in radio il 23 agosto 2013, il singolo è stato reso disponibile per il download digitale il 27 agosto. È il decimo singolo in italiano della cantante e viene distribuito anche in Argentina, Stati Uniti d’America e in alcuni paesi dell’Unione europea.

Oggi nasceva – Pippo Franco

Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo (Roma, 2 settembre 1940), è un attore, cantante, comico, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore, commediografo, regista teatrale e umorista italiano. Pippo Franco è stato un rappresentante della commedia all’italiana, ed è fin dagli anni settanta uno dei principali cabarettisti e conduttori della televisione italiana. Ha fatto parte della storica compagnia di varietà Il Bagaglino, presentando tutti i suoi spettacoli televisivi e teatrali. Non è il primo comico a usare questo nome d’arte: già negli anni venti un attore di varietà, Giuseppe Stagnitti, aveva raggiunto la notorietà con il nome d’arte Pippo Franco.

I santi venerati oggi

– Sant’ Elpidio

Abate

– Sant’ Abibo di Edessa

Diacono e martire

– Sant’ Alberto di Pontida

Abate

– Beato Gianfrancesco Burtè

Francescano conventuale martire

– Martiri dei massacri di settembre

Martiri della Rivoluzione francese