Accadde Oggi, i fatti del 20 aprile

Oggi 20 aprile 2020 è il 111esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 19:48. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 20 aprile.

1865 – Bologna, nasce la prima banca popolare italiana, la Banca Popolare di Credito

Nella città di Bologna nasce la prima banca popolare italiana. Per banca popolare si intende quell’istituto di credito nel quale nessun socio può superare lo 0,5% di azioni. Proprio per questo i soci di maggioranza risultano essere i correntisti stessi. L’istituto in questione aveva il nome di Banca Popolare di Credito. Gli istituti bancari più vicini a quest’idea sono, ad oggi, le banche cooperative.

1964 – Viene commercializzato il primo vasetto di Nutella

Partendo da quello che Pietro Ferrero nel 1946 chiamò Giandujot; si trattava di un panetto spalmabile fatto con nocciole, cacao e zucchero che prendeva il nome da una maschera del carnevale torinese. L’introduzione di questa ricetta, in un momento di crisi post bellico la rese subito molto popolare. Gli anni passavano e la piccola pasticceria artigianale di Alba si stava trasformando nel colosso dolciario che noi oggi tutti conosciamo, la Ferrero; nel 1951 il figlio di Pietro, Michele, scomparso da pochi mesi, decise di rinnovare il Giandujot, creando la Supercrema venduta in barattoli di grandi dimensioni. Il nome Supercrema però non soddisfa a pieno Ferrero che così inizia a pensare parallelamente ad una nuova ricetta e ad un nuovo logo: è proprio qui che nasce la Nutella; Michele decide di combinare il termine inglese nut, nocciole (ingrediente base della ricetta) con il suffisso -ella, per dare l’idea di un qualcosa di cremoso e vellutato. Il gioco è fatto: il primo barattolo uscirà dallo stabilimento di Alba il 20 aprile del 1964, per poi iniziare ad essere commercializzato nove giorni dopo; nel giro di due anni la Nutella inizia ad essere commercializzata oltre confine, in Germania e Francia, per poi attraversare l’oceano e sbarcare negli Stati Uniti. Ad oggi è uno dei prodotti più conosciuti e consumati al mondo.

2000 – Paola e Chiara pubblicano il tormentone “Vamos a bailar”

Vamos a bailar (Esta vida nueva) è un brano musicale di Paola & Chiara, pubblicato come primo singolo estratto dal terzo album del duo Television, uscito nel 2000. Il brano, scritto, prodotto ed arrangiato dalle stesse cantanti, diventa il tormentone estivo del 2000, e viene premiato al Festivalbar, nella sezione radio, ad Un disco per l’estate, e rimane per numerose settimane in classifica, mantenendo il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia per quattro settimane.

Oggi nasceva – Ermal Meta

Ermal Meta (Fier, 20 aprile 1981) è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Nello stesso anno ha rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione.

I santi commemorati oggi

– Santa Sara di Antiochia

Martire

– Sant’ Agnese di Montepulciano

Vergine