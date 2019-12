Accadde Oggi, i fatti del 20 dicembre

Oggi 20 dicembre 2019 è il 354esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 16:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

1577 – Un devastante incendio distrugge la Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia

Il 20 dicembre 1577 Palazzo Ducale viene colpito da un violentissimo incendio; la Sala dello Scrutinio e quella del Maggior Consiglio subiscono danni molto gravi e la decorazione pittorica è completamente distrutta. La Repubblica avvia immediatamente i lavori di restauro (che condurranno le sale all’aspetto che hanno oggi) e formula, per le decorazioni, un preciso programma iconografico che prevede, per la parete orientale, la realizzazione di un altro Paradiso. Non dovrà più essere ad affresco ma su tela e, come il precedente, dovrà raffigurare un‘incoronazione della Vergine tra le gerarchie celesti. Non è richiesto un richiamo all’Annunciazione (che, come abbiamo visto, era invece presente nell’affresco del Guariento), pensando piuttosto a una continuità logica con il tema del Giudizio Universale, previsto per la sala dello Scrutinio, che allora precedeva nell’accesso quella del Maggior Consiglio, così come il Giudizio precede ed è condizione per l’ingresso in Paradiso. Nella composizione dell’immensa tela – larga 22 metri e alta 7 – dovrà essere illusionisticamente inclusa anche la tribuna su cui siede il doge e , come Guariento, i concorrenti dovranno prevedere una diretta simmetria verticale tra la divinità e la luce che da essa irradia e il capo dello stato nelle sue funzioni; tra i beati e le gerarchie angeliche e gli eletti che partecipano all’assemblea veneziana.

1845 – L’astronomo Karl Ludwig Hencke scopre l’asteroide 5 Astraea

Astrea è un grande asteroide della fascia principale, con un diametro medio superiore ai 100 km. Fu il quinto asteroide a essere scoperto, nel dicembre 1845 da Karl Ludwig Hencke dalla sua città natale di Driesen, in Prussia. Fu così nominato in onore della dea greca della Giustizia, Astrea, su indicazione di Johann Encke. Astrea si compone di silicati di ferro e magnesio, come gli altri asteroidi di tipo S – classe a cui spettroscopicamente appartiene. Percorre un’orbita inclinata di circa 5° rispetto al piano dell’eclittica, mediamente eccentrica, che completa in 4 anni e 47 giorni, nella porzione intermedia della fascia degli asteroidi. È il prototipo della famiglia Astrea.

2007 – Un quadro di Pablo Picasso ed uno di Cândido Portinari,vengono rubati dal Museo d’arte di San Paolo, in Brasile

All’alba del 20 dicembre 2007 furono sottratti dal Masp «Il ritratto di Suzanne Bloch» di Pablo Picasso (65×54 cm.) e «O lavrador de cafè» di Portinari (100×81 cm.), considerati tra le opere principali della collezione. Il Masp si trova nel caratteristico palazzo a ponte costruito dall’architetto italiano Lina Bò Bardi nella centralissima Avenida Paulista.

Oggi nasceva – Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Lottin (Bondy, 20 dicembre 1998) è un calciatore francese attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Considerato uno dei maggiori talenti del calcio mondiale, nel 2018 ha vinto l’edizione inaugurale del Trofeo Kopa, oltre a classificarsi al quarto posto nella graduatoria del Pallone d’oro.

I santi commemorati oggi

– San Liberato (Liberale)

Martire a Roma

– San Domenico di Silos

Abate

– San Filogonio di Antiochia

Vescovo

– Beato Michele (Michal) Piaszczynski

Sacerdote e martire

– Sant’ Ursicino del Giura

Eremita e fondatore

– San Vincenzo Romano

Sacerdote