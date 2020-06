Accadde Oggi, i fatti del 20 giugno

Oggi 20 giugno 2020 è il 172esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 20 giugno.

1890 – Wilde pubblica “Il ritratto di Dorian Gray”

Il romanzo, ambientato nella Londra vittoriana del XIX secolo, dipinge la vita proprio come un’opera d’arte che il protagonista Dorian Gray si appresta a vivere nel costante culto della bellezza; il quadro che lo rappresenta invecchia al suo posto, frutto di una sorta di “patto col diavolo” e finisce per attrarre su di se tutti gli atti immorali e ingiusti che il protagonista commetterà. Il volto dipinto da Hallward diventa giorno dopo giorno vecchio, avvizzito e deformato mentre Dorian rimane giovane e bello. Sarà questa maledizione che tormenterà il personaggio di Wilde e che lo costringerà a riporre il dipinto in soffitta, andandolo a visionare soltanto in alcune occasioni. Il peso di questa vita però finirà per schiacciare Dorian Gray che deciderà di porre fine, in modo drastico, a questo patto infernale; l’opera in un primo momento fu pubblicato il 20 giugno 1890 sotto forma di racconto sul mensile di letteratura Lippincott’s Monthly Magazine, sul quale comparivano anche i racconti di un altro autore emergente, Sir Arthur Conan Doyle. Un anno dopo, nel 1891, Wilde decise di ampliare l’opera aggiungendo sei capitoli e il racconto prese la forma di un romanzo.

1975 – Esce nelle sale Lo squalo

Lo squalo (Jaws) è un film del 1975 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo di Peter Benchley. Prototipo thriller del blockbuster estivo, la sua uscita è considerata come un momento di svolta nella storia del cinema e per l’avvento della Nuova Hollywood. Racconta di un grande e pericoloso squalo bianco che uccide dei bagnanti sull’isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura estiva, spingendo il capo della polizia locale a cercare di ucciderlo con l’aiuto di un biologo marino e un cacciatore di squali. Il film è interpretato da Roy Scheider nel ruolo del capo della polizia Martin Brody, Richard Dreyfuss in quello dell’oceanografo Matt Hooper, Robert Shaw nei panni del cacciatore di squali Quint, Murray Hamilton in quelli del sindaco dell’isola di Amity e Lorraine Gary nel ruolo della moglie di Brody, Ellen. La sceneggiatura è accreditata sia a Benchley, che scrisse le prime bozze, che all’attore-sceneggiatore Carl Gottlieb, che riscrisse la sceneggiatura durante la lavorazione. Il film uscì nelle sale statunitensi il 20 giugno 1975. Generalmente ben accolto dalla critica, Lo squalo divenne il film di maggior incasso nella storia all’epoca, e lo rimase fino all’uscita di Guerre stellari (1977). Vinse 3 Premi Oscar per il montaggio, il sonoro e la colonna sonora a John Williams, oltre a consacrare la fama di Steven Spielberg allora regista poco conosciuto di appena 28 anni, ed è spesso citato come uno dei film migliori di sempre. Fu seguito da tre sequel, nessuno dei quali vide la partecipazione di Spielberg o Benchley, e da molti thriller imitativi.

2001 – Nasce la Wikimedia Foundation

Jimmy Wales, cofondatore della nota enciclopedia on line Wikipedia, decise di dar vita a una fondazione senza scopi di lucro che incoraggiasse la crescita di contenuti liberi, cui tutti avrebbero dovuto avere accesso gratuito. In questo modo fu eliminata definitivamente qualsiasi finalità lucrativa del progetto Wikipedia, che da quel momento sarebbe stato finanziato solo grazie alle donazioni volontarie dei suoi numerosissimi sostenitori. Il nuovo soggetto raggruppò con Wikipedia tutti i progetti wiki, da Wikinotizie a Wikiquote. Fornita di oltre 400 server, Wikimedia Foundation si sostiene annualmente grazie alle donazioni volontarie degli utenti, sollecitate con appelli di Wales miranti a sottolineare l’importanza di conservare l’indipendenza del progetto da qualsiasi interesse economico o di altro tipo.

Oggi nasceva – Nicole Kidman

Nicole Mary Kidman (Honolulu, 20 giugno 1967) è un’attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva australiana con cittadinanza statunitense. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata numerosi riconoscimenti, tra cui un premio Oscar, quattro premi Golden Globe, un premio BAFTA, un Orso d’argento al Festival del cinema di Berlino, sei AACTA Awards, due premi Emmy, ed uno Screen Actors Guild Award.

I santi venerati oggi

– Beato Dermot (Dermizio) O’Hurley

Vescovo e martire

– Sant’ Ettore

Martire

– Beati Francesco Pacheco e compagni

Gesuita, martire in Giappone

– San Giovanni da Matera

Abate