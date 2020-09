Accadde Oggi, i fatti del 20 settembre

Oggi 20 settembre 2020 è il 264esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 19:03. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 20 settembre.

1905 – Avviene la prima proiezione cinematografica in Italia

A Roma avviene la prima proiezione cinematografica in Italia. Si tratta del cortometraggio di Filoteo Alberini, La presa di Roma, anche conosciuto come Bandiera bianca e La Breccia di Porta Pia. Lungo 250 metri (una decina di minuti), contro i 40/60 tradizionali, costò ben 500 lire, oggi se ne conservano solamente 75 metri di pellicola, ovvero quattro minuti di proiezione. Per la presentazione ufficiale, Filoteo Alberini ottiene l’autorizzazione a effettuare la proiezione all’aperto su un grosso schermo piazzato proprio dinanzi a Porta Pia. A Roma vi assistono migliaia di persone richiamate da una breve, ma intensa campagna pubblicitaria effettuata mediante la diffusione di volantini.

1946 – Primo Festival cinematografico di Cannes

La 1ª edizione del Festival di Cannes si è svolta a Cannes dal 20 settembre al 5 ottobre 1946. In uno spirito ecumenico post-bellico, la giuria è stata formata da rappresentanti dei diversi paesi partecipanti ed ha assegnato ben undici Grand Prix a film di altrettante nazionalità.

1954 – Viene eseguito il primo programma in FORTRAN

Fortran (o FORTRAN) – acronimo di FORmula TRANslation (o TRANslator) ovvero “traduzione (o traduttore) di formule” – è uno dei primi linguaggi di programmazione, sviluppato a partire dal 1954 da un gruppo di lavoro guidato da John Backus; il primo manuale di riferimento per i programmatori in FORTRAN I, The FORTRAN automatic coding system for the IBM 704 EPDM, scritto dallo stesso Backus, è del 1956, mente il compilatore fu pubblicato nel 1957.

Oggi nasceva – Mia Martini

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì (Bagnara Calabra, 20 settembre 1947 – Cardano al Campo, 12 maggio 1995), è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre, dotata di una vocalità capace di passare da note passionali a note più dolorose con grande facilità nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa.

I santi commemorati oggi

– Beato Adelpreto di Trento

Vescovo e martire

– San Dorimedonte

Martire

– Santi Ipazio, Asiano e Andrea

Martiri