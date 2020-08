Accadde Oggi, i fatti del 21 agosto

Oggi 21 agosto 2020 è il 234esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 19:52. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 agosto.

1962 – Il terremoto dell’Irpinia causa distruzioni e 17 morti

Il terremoto dell’Irpinia del 1962 è stato un evento sismico che colpì l’Irpinia e parte del Sannio. L’epicentro fu localizzato nell’Appennino campano presso il comune di Sant’Arcangelo Trimonte, all’epoca situato in provincia di Avellino. Le principali scosse si verificarono il giorno 21 agosto alle ore 16:56, 18:30 e 19:09. I danni che causò questo sisma furono notevoli, soprattutto nell’area compresa fra Ariano Irpino e i monti del Sannio. I centri più colpiti furono Sant’Arcangelo Trimonte, Melito Irpino, Casalbore, Molinara e Reino ove oltre la metà degli edifici risultò gravemente danneggiata con numerosi crolli parziali. Un altro grave effetto del terremoto fu rappresentato da frane e smottamenti diffusi, tanto che i centri abitati di Apice e Melito Irpino furono addirittura evacuati in modo immediato, totale e definitivo: gli sfollati vennero allora alloggiati in tende o baracche su aree collinari poco distanti ove successivamente vennero fondati i nuovi centri abitati. I terremoti fecero in tutto 17 vittime e 16.000 senzatetto, mentre i comuni danneggiati furono 68.

1987 – Esce il film Dirty Dancing – Balli proibiti

Dirty Dancing – Balli proibiti (Dirty Dancing) è un film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il brano portante della colonna sonora, (I’ve Had) The Time of My Life, vinse l’Oscar ed il Golden Globe, ed i due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

2014 – Anna Tatangelo è tra gli artisti più presenti in radio con “Muchacha”

Muchacha è un singolo della cantante italiana Anna Tatangelo, pubblicato il 4 luglio 2014. Il videoclip del brano è stato diretto da Gaetano Morbioli e ottiene in quattro mesi circa tre milioni di visualizzazioni.

Oggi nasceva – Emilio Salgari

Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgàri (Verona, 21 agosto 1862 – Torino, 25 aprile 1911) è stato uno scrittore italiano di romanzi d’avventura molto popolari. Autore straordinariamente prolifico, è ricordato soprattutto per essere il “padre” di Sandokan, del ciclo dei pirati della Malesia e di quello dei corsari delle Antille. Scrisse anche romanzi storici, come Cartagine in fiamme, e diverse storie fantastiche, come Le meraviglie del Duemila in cui prefigura la società di allora a distanza di un secolo, un romanzo scientifico precursore della fantascienza in Italia. Molte sue opere hanno avuto trasposizioni cinematografiche e televisive.

I santi ricordati oggi

– San Pio X

Papa

– Santi Agatonico, Zotico e compagni

Martiri

– Santi Bassa, Teognio, Agapio e Pisto

Martiri

– Santi Bernardo (Hamed), Maria (Zaida) e Grazia (Zoraide) di Alzira

Cistercensi, martiri

– Beato Brunone Giovanni (Brunon Jan) Zembol

Religioso e martire

– Santa Ciriaca di Roma