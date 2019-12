Accadde Oggi, i fatti del 21 dicembre

Oggi 21 dicembre 2019 è il 355esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 16:38. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 dicembre.

1913 – Il “word-cross” di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul New York World

Il 21 dicembre 1913 il “word-cross” di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul New York World. Le parole crociate (o parole incrociate o cruciverba) sono uno dei giochi enigmistici più diffusi al mondo. Nella sua versione base, il gioco si svolge su una griglia quadrata o rettangolare di caselle bianche e nere. Le caselle nere – non sempre disposte secondo una geometria regolare – rappresentano le interruzioni tra le parole che vanno a riempire le caselle bianche, una lettera per casella. Le parole vengono scritte nelle caselle bianche sia in senso orizzontale (da sinistra a destra), sia in senso verticale (dall’alto in basso), partendo dalle caselle numerate che si trovano sui bordi e negli angoli creati dalle caselle nere. Le parole inserite, che vengono suggerite da apposite definizioni, devono rispettare gli incroci che si vengono reciprocamente a creare nello schema tra parole orizzontali e parole verticali.

1937 – Anteprima di Biancaneve e i sette nani al Carthay Circle Theater di Hollywood

Il 21 dicembre del 1937 venne proiettato in anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angeles, “Biancaneve e i sette nani”. Ispirato alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm, fu il primo lungometraggio in cel animation della storia del cinema, il primo film d’animazione prodotto in America, il primo a essere stato prodotto completamente a colori e il primo film prodotto dalla Walt Disney Productions. Distribuito in tutti gli USA il 4 febbraio 1938, in Italia uscì l’8 dicembre dello stesso anno. Dopo la sua prima uscita (prima delle riedizioni) il film aveva incassato un totale di 8 milioni di dollari in tutto il mondo.

1962 – Viene fondato il Parco Nazionale di Rondane, il primo della Norvegia

La rete dei parchi nazionali della Norvegia comprende 33 parchi nazionali, di cui 26 sono sulla terraferma e 7 nell’arcipelago delle Isole Svalbard.. La gestione è affidata al Direttorato per il trattamento della natura (norvegese: Direktoratet for naturforvaltning, DN). Il parco nazionale Rondane è un parco nazionale della Norvegia, nella contee di Oppland e Hedmark. È stato istituito nel 1962 e poi ampliato nel 2003. Occupa una superficie di 963 km².

Oggi nasceva – Emmanuel Macron

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (Amiens, 21 dicembre 1977) è un politico, banchiere e funzionario francese, presidente della Repubblica francese (e, in quanto tale, coprincipe di Andorra e protocanonico d’onore della basilica di San Giovanni in Laterano) a partire dal 2017. Ha inoltre ricoperto la carica di ministro dell’economia, dell’industria e del digitale dal 2014 al 2016, nel secondo governo Valls. Dopo essere stato membro del Partito Socialista dal 2006 al 2009, Macron ha partecipato alle elezioni sotto la bandiera di un movimento politico centrista da lui fondato nell’aprile 2017, La République En Marche.

I santi celebrati oggi

– San Pietro Canisio

Sacerdote e dottore della Chiesa

– Santi Andrea Dung Lac e Pietro Truong Van Thi

Sacerdoti e martiri

– Beato Domenico Spadafora da Randazzo

Domenicano

– San Michea

Profeta

– Beato Pietro Friedhofen

Religioso e fondatore

– San Temistocle di Licia

Martire