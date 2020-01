Accadde Oggi, i fatti del 21 gennaio

Oggi 21 gennaio 2020 è il 21esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 17:06. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 gennaio.

1911 – Prima edizione del Rally di Monte Carlo

Fu voluto nel 1911 dal Principe Alberto I e dalla sua nascita è un importante test per ogni vettura che si voglia cimentare in condizioni particolarmente avverse e vincere questo rally dà notevole popolarità alla vettura, dato che si può considerare il più importante rally del mondo a livello di notorietà. Dal 1973, anno di istituzione del Rally Championship, è la prima gara dell’anno e viene disputata in gennaio, motivo per cui non è difficile trovare avverse condizioni meteo.

2001 – La tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere il Rally Parigi-Dakar

Jutta Kleinschmidt è entrata nella storia per essere diventata la prima donna a vincere la Parigi-Dakar il 21 gennaio 2001. La donna vinse nella categoria auto su una Mitsubishi sbaragliando un’agguerrita concorrenza. Nella sua 23a edizione il Rally Dakar partì da Parigi per giungere a Dakar.

1951 – Arriva il 13 al Totocalcio

Agli amanti della storica schedina viene annunciato che da domenica 21 gennaio, se vorranno portarsi a casa l’intero montepremi, dovranno indovinare tredici risultati e non più dodici. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dei pronostici e della lingua italiana, destinata a durare oltre mezzo secolo. Ideata nel 1946 dal giornalista sportivo Massimo Della Pergola e ribattezzata due anni dopo (con la gestione diretta del CONI) Totocalcio, la schedina entra subito nel cuore di migliaia di italiani, che al bar e nelle case si ritrovano a rispettare un rito di speranzosa attesa della domenica calcistica. I loro sogni di riscatto sociale e di una vita migliore sono legati a un numero: il 12.

Oggi nasceva – Christian Dior

Christian Dior (Granville, 21 gennaio 1905 – Montecatini Terme, 24 ottobre 1957) è stato uno stilista e imprenditore francese che rilanciò nel dopoguerra la moda parigina, ridandole rilievo e prestigio internazionale.

