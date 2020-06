Accadde Oggi, i fatti del 21 giugno

Oggi 21 giugno 2020 è il 173esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 giugno.

1834 – McCormick riceve il brevetto per la mietitrice

Brevettata nel 1834 (e poi in una versione migliorata nel 1845) con il nome di mechanical reaper (“mietitrice meccanica”), l’invenzione del 22enne Cyrus Hall McCormick venne presentata alla prima Esposizione Universale della storia, organizzata nel 1851 al Palazzo di Cristallo di Londra. Nello stesso periodo, McCormick fondò una società, a suo nome, per la produzione di mietitrici su scala industriale.

1913 – Prima donna a paracadutarsi da un aereo

Georgia Ann Thompson Broadwick entrò nella leggenda nel 1913, quando da un aereo pilotato da Glenn L. Martin si lanciò col paracadute sopra Griffith Park, a Los Angeles. Con 1.100 lanci in carriera, venne inserita nella prestigiosa Early Birds of Aviation, organizzazione dedicata alla storia dei primi piloti.

1948 – Nasce il 33 giri

Il 21 giugno del 1948 veniva lanciato sul mercato il primo 33 giri della storia, per merito della Columbia Records. A New York veniva quindi presentata un’innovazione epocale, rispetto al ben più vecchio 78 giri, sul mercato sin dalla fine del 1800.

Oggi nasceva – Lana Del Rey

Lana Del Rey, pseudonimo di Elizabeth Woolridge Grant (New York, 21 giugno 1985), è una cantautrice e modella statunitense. Ha intrapreso la sua carriera musicale nel 2005, ma ha ottenuto una certa notorietà solo dal 2008 quando firma per la piccola etichetta 5 Point Record di David Khane, con la quale pubblica l’EP Kill Kill a nome Lizzy Grant che serve da apripista di un album vero e proprio, intitolato Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant. Ha tuttavia ottenuto fama internazionale con l’album Born to Die, pubblicato il 27 gennaio 2012 e registrato in collaborazione con le etichette discografiche Interscope, Polydor e Stranger. L’album ha venduto sette milioni di copie in tutto il mondo e contiene tracce ispirate a diversi stili musicali, dall’indie pop al sadcore al soul. Ha esordito al numero uno in tredici Paesi, tra cui Regno Unito e Australia.

I santi commemorati oggi

– San Luigi Gonzaga

Religioso

– Beato Giacomo Morelle Dupas

Martire

– San Giovanni Rigby

Martire

– San Jose Isabel Flores Varela

Martire Messicano

– San Leutfrido

Abate