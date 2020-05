Accadde Oggi, i fatti del 21 maggio

Oggi 21 maggio 2020 è il 142esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:40 e tramonta alle 20:20. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 maggio.

1904 – A Parigi viene fondata la FIFA

Il 21 maggio 1904 a Parigi viene fondata la Fifa. La Fédération Internationale de Football Association è la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer. La sua sede si trova a Zurigo, in Svizzera, e il presidente è Gianni Infantino, eletto nel 2016. La federazione si occupa dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali degli sport sopraccitati, tra le quali la più importante è sicuramente il Campionato mondiale di calcio, che premia il vincitore con il trofeo della Coppa del Mondo. Tale torneo viene disputato ogni quattro anni dal 1930, eccetto che per il 1942 e il 1946 a causa della Seconda guerra mondiale, e la federazione ha il compito di scegliere il paese organizzatore che ospita la fase finale della manifestazione.

2005 – “Lasciala andare” di Irene Grandi debutta in classifica

Lasciala andare è una canzone scritta da Gaudi, Irene Grandi e Riccardo Cavalieri per l’album del 2005 della Grandi Indelebile, pubblicata come singolo lo stesso anno. Brano incluso anche nel doppio album “Irene Grandi – Hits” (Atlantic 2007) e in Grandissimo del 2019. Canzone portata al successo anche nella penisola Ellenica dalla cantante Eleonora Zouganeli, intitolando Lasciala andare, Fevgo Già Mena Mia Fora per il mercato Greco.

2014 – Elisa pubblica “Pagina bianca”

Pagina bianca è il quarto singolo estratto dall’ottavo album di Elisa, L’anima vola. Sia la musica che il testo sono stati scritti dalla stessa cantautrice. Nel maggio 2014 Elisa fa sapere sui suoi profili social che Pagina bianca sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album completamente in italiano. Il 23 maggio il brano entra in rotazione radiofonica e viene messo in vendita su iTunes e nei principali digital store. Rispetto al brano presente nell’album questo si configura come una versione radiofonica con una modifica sulle armonie vocali.

Oggi nasceva – Marco Carta

Marco Carta (Cagliari, 21 maggio 1985) è un cantante italiano. Ha cominciato la propria attività musicale nel 2008, grazie alla vittoria ottenuta al talent show Amici di Maria De Filippi. Il successo del cantante è culminato con il primo posto al Festival di Sanremo 2009, durante il quale ha presentato il singolo La forza mia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui vari TRL Awards e Wind Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids’ Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip. Parallelamente alla sua carriera di cantante, ha all’attivo la pubblicazione di un’autobiografia, Ho una storia da raccontare e l’esperienza come doppiatore nel film d’animazione Impy Superstar – Missione Luna Park.

I santi venerati oggi

– Santi Cristoforo Magallanes e 24 compagni

Martiri messicani

– San Carlo Eugenio de Mazenod

Vescovo