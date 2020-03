Accadde Oggi, i fatti del 21 marzo

Oggi 21 marzo 2020 è l’81esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:16. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 marzo.

1788 – Un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans

Un grande incendio distrugge gran parte degli edifici di New Orleans, capitale della Louisiana spagnola. Il fuoco ebbe origine nella casa del tesoriere dell’esercito spagnolo il giorno del Venerdì Santo. In meno di cinque ore l’incendio aveva consumato gran parte della città, anche a causa del rifiuto dei sacerdoti di suonare le campane della chiesa come allarme per rispetto della festività religiosa. Una volta spente le fiamme, i funzionari coloniali decisero di ricostruire gli edifici con strutture in muratura, la maggior parte nell’attuale quartiere francese.

1933 – Dachau, il primo Campo di concentramento nazista, viene completato

Il campo di concentramento di Dachau fu il primo campo di concentramento nazista, aperto nel marzo 1933 su iniziativa di Heinrich Himmler. Iniziò così per Dachau un periodo drammatico che vide legato indissolubilmente il nome della città al campo di concentramento.

2006 – Viene fondato Twitter

Il servizio è stato creato nel marzo 2006 da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams e lanciato nel luglio dello stesso anno, guadagnando rapidamente popolarità in tutto il mondo. Nel 2012 ha raggiunto i 500 milioni di iscritti e 200 milioni di utenti attivi che accedono almeno una volta al mese. Nel 2013 era uno dei dieci siti più visitati ed è stato descritto come “l’SMS di Internet”. A partire dal 2016, Twitter contava oltre 319 milioni di utenti attivi mensilmente.

Oggi nasceva – Alda Merini

Alda Giuseppina Angela Merini, nota semplicemente come Alda Merini (Milano, 21 marzo 1931 – Milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana.

I santi celebrati oggi

– San Serapione di Thmuis

Vescovo

– San Agostino Zhao Rong

Sacerdote e martire

– Santa Benedetta Cambiagio Frassinello

Religiosa