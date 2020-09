Accadde Oggi, i fatti del 21 settembre

Oggi 21 settembre 2020 è il 265esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:50 e tramonta alle 19:01. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 settembre.

1924 – Inaugurata la prima autostrada del mondo

Il 21 settembre 1924, sulla sua Lancia Trikappa, il re d’Italia Vittorio Emanuele III inaugura il primo tronco della Milano-Laghi: è la prima autostrada del mondo. O meglio: la prima certificata come autostrada. Sì, perché in Germania erano già state realizzate numerose strade a scorrimento veloce riservate ai veicoli a motore. E anche a New York esisteva dal 1908 la Long Island Motor Parkway, pensata per le sole automobili ma creata e utilizzata esclusivamente per gare automobilistiche e traffico privato. Un concetto completamente differente da quello delle moderne autostrade ideate per unire due o più destinazioni in maniera veloce e usufruibili da tutti. A 96 anni di distanza dall’inaugurazione della prima autostrada della storia, potete guardare senza pubblicità su Dplay Plus tutte le puntate di “Come funziona l’autostrada”. Scopriamo chi lavora sulla Bundesautobahn 2, una delle autostrade più trafficate e pericolose d’Europa attraversata ogni giorno da migliaia di persone.

1937 – J. R. R. Tolkien pubblica Lo Hobbit

Lo Hobbit o la riconquista del tesoro (titolo originale: The Hobbit, sottotitolato There and Back Again, ossia “Andata e ritorno”), noto anche semplicemente come Lo Hobbit, è un romanzo fantasy scritto da J. R. R. Tolkien. La sua prima pubblicazione risale al 21 settembre 1937. È seguito da Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings), pubblicato tra il 1954 ed il 1955 in 3 volumi.

2012 – Tiziano Ferro pubblica “Troppo buono”

Troppo buono è un singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato il 21 settembre 2012 come quinto estratto dal quinto album in studio L’amore è una cosa semplice. Il rilascio del brano è stato annunciato dallo stesso Tiziano Ferro attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, insieme alla copertina del singolo, e dal 21 settembre 2012 è entrato in rotazione radiofonica. In copertina si trova l’immagine frontale dell’artista; lo stesso scatto è stato usato sulla copertina del numero di Vanity Fair del 7 dicembre 2011 e per la campagna di Greenpeace, operata durante il tour insieme ad Enel, impegnatasi a seguire proprio il tour dell’artista abbattendo le emissioni di anidride carbonica.

Oggi nasceva – Stephen King

Stephen Edwin King (Portland, 21 settembre 1947) è uno scrittore e sceneggiatore statunitense, uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror, del XX e XXI secolo. Scrittore molto prolifico, nel corso della sua carriera iniziata nel 1974 con Carrie, ha pubblicato oltre ottanta opere, anche con lo pseudonimo di Richard Bachman, fra romanzi e antologie di racconti, entrate spesso nella classifica dei best seller e vendendo oltre 500 milioni di copie.

I santi commemorati oggi

– San Matteo

Apostolo ed evangelista

– Sant’ Alessandro di Roma

Martire

– San Castore di Apt

Vescovo

– Santi Eusebio, Nestabo e Zenone

Martiri