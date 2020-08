Accadde Oggi, i fatti del 22 agosto

Oggi 22 agosto 2020 è il 235esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:20 e tramonta alle 19:50. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 agosto.

1950 – Althea Gibson diventa la prima giocatrice di colore del tennis internazionale

Oggi, scese in campo per la prima volta in un torneo internazionale una giocatrice di colore, Althea Gibson, unica tennista afroamericana riuscita a diventare numero 1 del mondo fino all’arrivo di Venus Williams quasi 50 anni dopo.

1988 – Il koala australiano, la prima moneta di platino del mondo, viene emesso

La zecca Australiana emette la prima moneta di platino al mondo, il koala australiano. I tagli sono da 3 e 3.000 dollari australiani, un lato ha l’effige della Regina Elisabetta II d’Inghilterra e l’altro il disegno di un Koala, specie animale endemica dell’Australia. La moneta da 3.000 dollari ha un peso si 1 Kg.

1989 – Viene scoperto il primo anello di Nettuno

Il 22 agosto 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno, ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare partendo dal Sole. Il pianeta fu scoperto la sera del 23 settembre 1846 da Johann Gottfried Galle con il telescopio dell’Osservatorio astronomico di Berlino, e Heinrich Louis d’Arrest, uno studente di astronomia che lo assisteva.

Oggi nasceva – Dorothy Parker

Dorothy Parker, nata Dorothy Rothschild (Long Branch, 22 agosto 1893 – New York, 7 giugno 1967), è stata una scrittrice, poetessa e giornalista statunitense, nota anche con i diminutivi di Dot o Dottie. Fu tra le più argute e caustiche commentatrici dei fenomeni di costume americano dell’epoca, capace di fustigare con cinismo le debolezze i vizi e le virtù della società del XX secolo.

I santi venerati oggi

– Santi Fabriciano (Fabrizio) e Filiberto

Martiri

– Beato Bernardo da Offida

– Beato Elia Leymarie de Laroche

Martire

– San Filippo Benizi

Sacerdote