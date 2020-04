Accadde Oggi, i fatti del 22 aprile

Oggi 22 aprile 2020 è il 113esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:13 e tramonta alle 19:50. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 aprile.

1516 – Per la prima volta viene pubblicato l’Orlando furioso, di Ludovico Ariosto

L’Orlando furioso è un poema cavalleresco di Ludovico Ariosto pubblicato nel 1516 a Ferrara. Il poema, composto da 46 canti in ottave (38 736 versi in totale), ruota attorno al personaggio di Orlando, cui è dedicato il titolo, e a molti altri personaggi. L’opera, riprendendo la tradizione del ciclo carolingio e parzialmente del ciclo bretone, si pone a continuazione (gionta) dell’incompiuto Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo; in seguito, tuttavia, Ariosto considererà l’Orlando innamorato solo come una fonte a cui attingere, a causa della non attualità dei temi del poema, dovuti alla materia cavalleresca, ma riuscirà a risolvere questo problema apportando delle modificazioni interne all’opera – tra cui l’introduzione di tecniche narrative sconosciute al Boiardo – e soprattutto intervenendo spesso nel corso del poema spiegando al lettore il vero fine degli avvenimenti.

1967 – Torino, la Fiat presenta la 125

La 125 venne presentata ufficialmente il 22 aprile del 1967, con tre mesi di anticipo sul tempo ipotizzato. La nuova berlina Fiat venne accolta positivamente da pubblico e critica: gli interni, nuovi, spaziosi e allestiti con materiali di ottima qualità (solo il finto legno della plancia e l’effetto metallizzato dello skay dei sedili lasciarono qualche perplessità), e la carrozzeria (cui sapienti ritocchi avevano dato maggior ” importanza”) piacquero al pubblico. Inoltre era tra le poche auto della sua categoria con l’abitacolo senza parti di lamiera in vista. Da segnalare, dopo molti anni di “assenza”, il ritorno della leva del cambio a cloche e della strumentazione con elementi circolari. Anche la brillantezza delle prestazioni (0-100 Km/h in 12,8 secondi) e la robustezza generale del modello vennero apprezzate dai clienti, che lamentarono, però, l’assenza della 5ª marcia: la “rivale” Giulia Super l’aveva. La Fiat “125” fu una delle primissime automobili a montare di serie il tergicristallo con comando ad intermittenza. Da fine ’67, solo a richiesta, era disponibile il contagiri elettronico. Altri accessori disponibili su richiesta per la nuova berlina torinese sono l’antifurto “bloccasterzo”, gli pneumatici a fianco bianco, l’autoradio, la trasmissione semiautomatica “Idroconvert” (funzionante in modo analogo a quella già offerta sulla “850”).

1970 – Celebrazione del primo Giorno della terra

La Giornata della Terra è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile. La celebrazione vuole coinvolgere più nazioni possibili e oggi prendono parte 193 paesi. Nel 1969, in una conferenza dell’Unesco a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell ha proposto una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace, per prima essere celebrata il 21 marzo 1970, il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale. Questa giornata di equilibrio della natura è stata poi sancita in una proclamazione scritta da McConnell e firmata dal Segretario generale delle Nazioni Unite U Thant. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali).

Oggi nasceva – Rita Levi Montalcini

Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) è stata una neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986. Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed identificò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della struttura assonale), noto come NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. Il 1º agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale”. È stata socia nazionale dell’Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia-fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza.

I santi commemorati oggi

– San Leonida di Alessandria

Martire, padre di Origene

– Sant’ Agapito I

Papa

– San Caio

Papa

– Santi Epipodio e Alessandro

Martiri

– Beato Francesco da Fabriano

– San Leone di Sens

Vescovo

– San Maryahb

Martire

– Sant’ Opportuna di Seez

Badessa

– Santa Senorina di Vieira

Badessa

– San Sotere (o Sotero)

Papa