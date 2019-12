Accadde Oggi, i fatti del 22 dicembre

Oggi 22 dicembre 2019 è il 356esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 16:38. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 dicembre.

1895: Wilhelm Conrad Röntgen, fisico tedesco, scopre ed effettua la prima radiografia a raggi X, sulla mano sinistra della moglie

Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all’anulare. È ciò che apparve sulla prima radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della propria consorte. Quell’evento fu il risultato di un’altra e ben più epocale scoperta compiuta dallo stesso scienziato, qualche giorno prima, nel laboratorio di fisica dell’Università di Würzburg. Qui, partendo dalle conclusioni di illustri suoi colleghi del calibro di Heinrich Hertz e Philipp Lenard, si dedicò allo studio dei raggi catodici.

2003 – Pubblicata la prima versione di MySQL 5.0

MySQL o Oracle MySQL è un Relational database management system (RDBMS) composto da un client a riga di comando e un server. Entrambi i software sono disponibili sia per sistemi Unix e Unix-like sia per Windows; le piattaforme principali di riferimento sono Linux e Oracle Solaris. MySQL è un software libero rilasciato a doppia licenza, compresa la GNU General Public License, ed è sviluppato per essere il più possibile conforme agli standard ANSI SQL e ODBC SQL. I sistemi e i linguaggi di programmazione che supportano MySQL sono molto numerosi: ODBC, Java, Mono, .NET, PHP, Python e molti altri.

2016 – Fabio Rovazzi è primo in classifica con “Tutto molto interessante”

A poche ore dall’uscita, raggiunse il primo posto della classifica singoli di iTunes. In “Tutto molto interessante” Rovazzi ironizza su coloro che si prendono troppo sul serio, che credono di non essere vittime di modelli imposti, di essere assolutamente originali mentre, in realtà, sono schiavi delle mode e le loro vite non sono poi così interessanti. E cura in prima persona ogni aspetto della nuova avventura musicale: dall’idea iniziale alla composizione del testo e alla realizzazione del video.

Fabio ha scritto il brano insieme al rapper Danti dei Two Fingerz mentre la hit è prodotta da un quartetto di talentuosi dj italiani: Merk & Kremont e Marnik (duo che ha collaborato con Steve Aoki e Khsmr).

Oggi nasceva – Piero Angela

Piero Angela (Torino, 22 dicembre 1928) è un divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Iniziò come cronista radiofonico, poi divenne inviato, e si affermò come conduttore del telegiornale Rai. È noto soprattutto come ideatore e presentatore di trasmissioni di divulgazione in stile anglosassone, con cui ha dato vita a un filone documentaristico della televisione italiana, e per il suo giornalismo scientifico anche espresso in numerose pubblicazioni saggistiche.

