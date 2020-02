Accadde Oggi, i fatti del 22 febbraio

Oggi 22 febbraio 2020 è il 53esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:48 e tramonta alle 17:45. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 febbraio.

1722 – Al King’s Theatre di Londra debutta il Griselda, opera seria di Giovanni Bononcini su libretto di Paolo Antonio Rolli

Griselda è un’opera seria in tre atti composta da Giovanni Bononcini nel 1722. Si tratta di un’opera basata su di una revisione del poeta Paolo Rolli di un libretto scritto da Apostolo Zeno nel 1701 e basato sul Decameron di Giovanni Boccaccio (X.10). L’opera di Bononcini debuttò a Londra, al King’s Theatre il 22 febbraio 1722. Antonio Maria Bononcini, il fratello di Giovanni, aveva composto un’opera omonima dallo stesso libretto quattro anni prima.

1980 – La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell’Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell’incontro noto come Miracolo sul ghiaccio

“Miracolo sul ghiaccio” (in inglese Miracle on ice) è il nomignolo popolare usato soprattutto negli Stati Uniti per indicare il torneo di hockey su ghiaccio dei XIII Giochi olimpici invernali, nel quale la squadra statunitense, composta da dilettanti e giocatori universitari, conquistò un’improbabile medaglia d’oro. In particolare, il nomignolo si riferisce all’incontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica del 22 febbraio 1980, disputato a Lake Placid.

2017 – La NASA comunica la scoperta di un sistema solare simile al nostro distante circa 39 anni luce

La ricerca, pubblicata su Nature, è stata coordinata dall’Università belga di Liegi. Descrive il più grande sistema planetario mai scoperto con tanti possibili sosia del pianeta azzurro. La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce. La scoperta del nuovo sistema planetario potrebbe dimostrare che la vita nell’universo non solo non è prerogativa della Terra, ma potrebbe essere più antica di quanto ipotizzato finora dagli astrobiologi.

Oggi nasceva – George Washington

George Washington (Bridges Creek, 22 febbraio 1732 – Mount Vernon, 14 dicembre 1799) è stato un politico e generale statunitense. Fu comandante in capo dell’Esercito continentale durante tutta la guerra d’indipendenza americana (1775-1783) ed è divenuto in seguito il primo Presidente degli Stati Uniti d’America (1789-1797). È considerato uno dei grandi padri fondatori della nazione, e il suo volto è ritratto sul Monte Rushmore insieme a quello di Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt. Ha anche ricoperto la carica di presidente della Convenzione per la Costituzione nel 1787.

I santi celebrati oggi

– Beato Diego Carvalho

Gesuita, martire

– Beata Isabella di Francia

Principessa