Accadde Oggi, i fatti del 22 giugno

Oggi 22 giugno 2020 è il 174esimo giorno dell'anno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 giugno.

1925 – Inaugurata la prima torre solare italiana all’Osservatorio di Arcetri

La Torre solare di Arcetri, una delle prime in Europa, venne inaugurata il 22 giugno del 1925 ed è stata utilizzata quasi ininterrottamente fino al 1972. Più di dodicimila immagini del sole testimoniano l’attività osservativa svolta alla Torre da Abetti e dai suoi assistenti. Il 21 maggio 1921 l’Osservatorio astronomico di Firenze mutò nome e diventò astrofisico. Nel 1923 venne promulgata la legge istitutiva degli Osservatori astronomici come enti autonomi, tuttavia l’Osservatorio di Arcetri sarà annoverato fra quelli autonomi soltanto nel gennaio 1926.

1927 – In vendita i primi Jukebox

Il 22 giugno 1927 sono stati messi in vendita i primi jukebox. Per scegliere la canzone bastava inserire una moneta e girare la manovella per selezionare il disco desiderato tra quelli esposti nella vetrina rettangolare. Funzionavano così i fonografi a moneta, predecessori dei jukebox moderni, messi in commercio dalla Ami, un’azienda già produttrice di pianoforti a gettoni.

1983 – Scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi

La sparizione di Emanuela Orlandi, una ragazza di 15 anni figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, è avvenuta a Roma il 22 giugno 1983. Quello che all’inizio poteva sembrare un comune allontanamento volontario da casa di un’adolescente, divenne presto uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana, che coinvolse lo stesso Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l’Istituto per le opere di religione, la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi Paesi. La reale natura dell’evento non è mai stata definita. Alla scomparsa di Emanuela fu collegata la quasi contemporanea sparizione di un’altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983 e mai più ritrovata.

Oggi nasceva – Meryl Streep

Mary Louise Streep (Summit, 22 giugno 1949) è un’attrice statunitense. Riconosciuta unanimemente come una delle maggiori star di Hollywood, la Streep detiene il record di candidature ai Premi Oscar, 21 in totale, più di ogni altro attore o attrice nella storia, vincendo come migliore attrice non protagonista per Kramer contro Kramer (1979), e migliore attrice protagonista per La scelta di Sophie (1982) e per The Iron Lady (2011). È l’unica attrice ad essere stata nominata ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni, ossia negli anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladieci. È, inoltre, una delle sette attrici (insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Jessica Lange, Cate Blanchett e Renée Zellweger) ad aver vinto il premio Oscar sia come migliore attrice protagonista sia come migliore attrice non protagonista.

I santi commemorati oggi

– San Paolino di Nola

Vescovo

– San Giovanni Fisher

Vescovo e martire