Accadde Oggi, i fatti del 22 maggio

Oggi 22 maggio 2020 è il 143esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 20:20. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 maggio.

1906 – I Fratelli Wright brevettano il loro aeroplano

Il 22 maggio 1906 veniva brevettato il primo aeroplano, grazie al progetto dei fratelli Wright. Inizialmente lavoratori in proprio nel settore della stampa, decisero poi di cambiare attività e di aprire un negozio di vendita di biciclette a Dayton, nell’Ohio, successivamente anche progettandole e costruendole loro stessi. In quegli anni, alla fine dell’Ottocento, gli studi riguardanti le scienze aeronautiche erano in continuo aumento e l’interesse dei fratelli Wright per l’aviazione si materializzò a partire dal 1900 quando, approfondendo le loro conoscenze, cominciarono ad effettuare sperimentazioni su alianti, acquisendo sempre maggior attitudine nella loro costruzione, anche grazie all’affinarsi delle loro conoscenze teoriche.

1922 – Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier’s

Il curioso caso di Benjamin Button (titolo in lingua originale: The Curious Case of Benjamin Button) è un racconto del 1922 scritto da Francis Scott Fitzgerald per la rivista “Collier’s”, poi inserito nei Racconti dell’età del jazz. Nel 2008, l’opera è stata trasposta per il grande schermo da David Fincher.

1980 – Namco rilascia l’influente videogioco arcade Pac-Man

Pac-Man è un videogioco ideato da Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala. In occidente fu pubblicato in licenza dalla Midway Games. Acquisì subito grande popolarità e, negli anni successivi, sotto l’etichetta Namco sono state pubblicate varie versioni per la quasi totalità delle console e dei computer, conservando fino a oggi la sua fama di classico dei videogiochi.

Oggi nasceva – Naomi Campbell

Naomi Elaine Campbell (Londra, 22 maggio 1970) è una supermodella, attrice e cantante britannica. Soprannominata la Venere Nera, è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. Ha un patrimonio di 60 milioni di dollari.

I santi venerati oggi

– Santa Rita da Cascia

Vedova e religiosa

– Santa Giulia

Martire in Corsica