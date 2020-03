Accadde Oggi, i fatti del 22 marzo

Oggi 22 marzo 2020 è l’82esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:02 e tramonta alle 18:17. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 marzo.

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia

Il 22 marzo 1457 è un giorno importantissimo per la storia: Johannes Gutenberg completò la stampa del primo libro. Fu scelta la Bibbia (il testo della Vulgata) perché era quello più conosciuto dal popolo. Venne utilizzata per la prima volta la tecnica dei caratteri mobili, da qui il nome “Bibbia a quarantadue linee” (B42). La stampa fu realizzata a Magonza (in Germania) e il libro era costituito da due volumi di 322 e 319 fogli, di cui ne furono stampate 180 copie (su carta e su pergamena) in tre anni: circa lo stesso arco di tempo necessario ad un amanuense per fare un manoscritto copia del libro. Nel 2001 questa “Prima Bibbia” è stata inserita dall’UNESCO nell’elenco delle memorie del mondo.

1831 – Viene istituita la Legione straniera

La Legione straniera francese (in francese Légion étrangère) è uno storico corpo militare d’élite dell’esercito francese strutturato su 11 reggimenti, di cui 9 sul suolo francese e 2 oltremare. Al 2007 contava 7.699 uomini suddivisi tra 413 ufficiali, 1.741 sottufficiali, e 5.545 militari di rango.

1841 – Brevettato l’Amido di mais (Maizena)

L’amido di mais, chiamato anche maizena, viene ricavato dal chicco del mais mediante un processo di macinazione ad umido. Il prodotto si presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile.

Oggi nasceva – George Benson

George Benson (Pittsburgh, 22 marzo 1943) è un chitarrista, cantante e compositore statunitense.

Considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua “mitica” chitarra Ibanez ha generato una simbiosi davvero unica; ha spaziato dal jazz a hit internazionali come Give Me the Night, Turn your love around, On Broadway, Nothing’s Gonna Change My Love for You, Song for my brother e altre ancora.

I santi celebrati oggi

– Santa Lea di Roma

Vedova

– San Basilio di Ancira

Sacerdote e martire

– San Benvenuto Scotivoli

Vescovo

– Santi Callinico e Basilissa

Martiri

– Beato Clemente Augusto von Galen

Vescovo

– San Epafrodito

Vescovo di Filippi

– Beato Francesco Luigi Chartier

Sacerdote e martire

– Beati Mariano Gorecki e Bronislao Komorowski

Sacerdoti e martiri

– San Nicola Owen

Gesuita, martire

– San Paolo di Narbona

Vescovo e martire