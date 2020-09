Accadde Oggi, i fatti del 22 settembre

Oggi 22 settembre 2020 è il 266esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:51 e tramonta alle 19:00. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 settembre.

1888 – Viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine

Il primo numero di National Geographic Magazine è stato pubblicato il 22 settembre 1888, nove mesi dopo la società è stata fondata. E ‘stata inizialmente una rivista scientifica inviato a 165 soci fondatori e oggi raggiunge le mani di 40 milioni di persone ogni mese. A partire con il suo gennaio 1905 la pubblicazione di diverse immagini a tutta pagina del Tibet nel 1900-1901, la rivista ha cambiato dall’essere una pubblicazione orientata al testo più vicino a una rivista scientifica per con ampio contenuto pittorico, e divenne noto per questo stile. La copertina giugno 1985 ritratto del presunto per essere 12-anno-vecchia ragazza afgana Sharbat Gula , girato dal fotografo Steve McCurry , è diventata una delle immagini più riconoscibili della rivista.

1994 – Esordio della serie Friends

Friends (reso graficamente come F•R•I•E•N•D•S) è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004; sono state realizzate in tutto dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, le ragazze Rachel, Monica e Phoebe e i ragazzi Ross, Chandler e Joey. La serie è stata prodotta dalla Bright/Kauffman/Crane Productions in collaborazione con la Warner Bros. Television.

2000 – Esce definitivamente di produzione la Fiat 126

La Fiat 126 è un’automobile prodotta dalla Fiat dal 1972 al 2000. La commercializzazione in Europa Occidentale terminò nel 1991, proseguendo la vendita sul mercato polacco, paese in cui la vettura veniva prodotta dal 1973. Fu l’ultima auto con motore posteriore prodotta dalla casa torinese. La produzione cessò definitivamente il 22 settembre 2000. Sono stati prodotti 1 352 912 esemplari di 126 negli stabilimenti italiani, 3 318 674 in quelli polacchi e 2 069 esemplari in Austria dalla Fiat-Steyr. Sono contabilizzati quelli assemblati negli stabilimenti jugoslavi dalla Zastava, che commercializzava il modello come Zastava 126.

Oggi nasceva – Andrea Bocelli

Andrea Bocelli (Lajatico, 22 settembre 1958) è un tenore e cantante pop italiano. Ha registrato diverse opere e 16 album di musica pop e classica. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decise di lasciare quella mansione per dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. Voce tenorile, la sua notorietà incominciò nel 1993, quando cantò il duetto Miserere con Zucchero Fornaciari, per poi consolidarsi con Il mare calmo della sera, firmato da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte. In seguito ha cantato con molti altri notissimi interpreti a livello internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Céline Dion, Christina Aguilera, John Miles, Marta Sánchez, Stevie Wonder, Hélène Ségara, Giorgia, Sarah Brightman, Laura Pausini, Natalie Cole, Mary J. Blige e Ariana Grande. Legato all’etichetta discografica Sugar Music, è uno dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo.

I santi commemorati oggi

– San Maurizio e Compagni

Martiri della Legione Tebea

Santa Basilia

Martire

– Beato Carlo Navarro

Martire

– Sant’ Emerita

Martire