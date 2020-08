Accadde Oggi, i fatti del 23 agosto

Oggi 23 agosto 2020 è il 236esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:21 e tramonta alle 19:49. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 agosto.

1904 – Weed brevetta le catene da neve

Nei primi decenni di vita dell’automobile si viaggiava tutt’altro che sicuri in particolari condizioni atmosferiche e su terreni instabili. Osservando i disagi degli utenti della strada alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l’americano Harry D. Weed, di Canastota (piccolo villaggio nel cuore dello Stato di New York), cominciò a lavorare a una soluzione efficace. Partendo dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare: in pratica una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le “catene da neve”, il cui brevetto venne rilasciato a Weed il 23 agosto del 1904.

1992 – L’Uragano Andrew colpisce il sud della Florida

L’uragano Andrew è stato il secondo uragano più distruttivo nella storia degli Stati Uniti, e l’ultimo di tre uragani di Categoria 5 che hanno colpito gli Stati Uniti durante il XX secolo dopo l’uragano del Labor Day nel 1935 e l’uragano Camille nel 1969. Provocò la morte di 65 persone.

2005 – Formazione dell’Uragano Katrina

L’uragano Katrina si è formato come depressione tropicale dodici sopra la parte sudorientale delle Bahamas il 23 agosto 2005 come risultato dell’interazione di un’onda tropicale con i resti della depressione tropicale dieci (la numerazione del sistema fu oggetto di dibattito tra gli esperti; a tale depressione tropicale fu assegnato un nuovo numero in quanto, adiacente ai resti della depressione tropicale dieci, il 20 agosto 2005, si stava formando un nuovo sistema depressionario che successivamente si fuse assieme alla depressione tropicale dodici). Il sistema è stato promosso allo status di tempesta tropicale la mattina del 24 agosto e a questo punto alla tempesta è stato dato il nome di Katrina. La tempesta tropicale ha continuato a muoversi verso la Florida, ed è diventato uragano solo due ore prima di giungere sulla terraferma tra Hallandale Beach e il Golfo del Messico.

Oggi nasceva – Kobe Bryant

Kobe Bean Bryant (Filadelfia, 23 agosto 1978 – Calabasas, 26 gennaio 2020) è stato un cestista statunitense. Ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice ed è considerato tra i migliori giocatori della storia dell’NBA. Figlio di Joe Bryant e nipote da parte di madre di Chubby Cox, entrambi ex giocatori di basket, Bryant è cresciuto cestisticamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei, e ha disputato tutta la sua carriera professionistica nei Los Angeles Lakers, conquistando 5 titoli; è stato inoltre il primo giocatore NBA a militare nella stessa squadra per 20 stagioni. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai FIBA Americas Championship 2007 e ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d’oro in tutte e tre le manifestazioni. Il 4 marzo 2018 ha vinto il Premio Oscar insieme al regista e animatore Glen Keane, nella categoria miglior cortometraggio d’animazione per Dear Basketball, che ha sceneggiato ispirandosi alla sua lettera di addio al basket.

I santi ricordati oggi

– Santa Rosa da Lima

Vergine

– Sant’Archelao

Diacono e martire

– Santi Ciriaco, Massimo, Archelao e compagni

Martiri

– Santi Claudio, Asterio e Neone

Martiri