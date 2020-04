Accadde Oggi, i fatti del 23 aprile

Oggi 23 aprile 2020 è il 114esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:12 e tramonta alle 19:51. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 aprile.

1775 – Wolfgang Amadeus Mozart musica il testo metastasiano Il re pastore

Il re pastore (K 208) è un melodramma in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Pietro Metastasio. Composta a Salisburgo all’inizio del 1775, l’opera fu scritta per il soggiorno dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo-Lorena, figlio dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, su commissione dell’arcivescovo Colloredo.

Il libretto è una rielaborazione di Giambattista Varesco dell’omonimo melodramma di Metastasio, ridotto da tre a due atti. La prima rappresentazione ebbe luogo il 23 aprile 1775 alla residenza arcivescovile di Salisburgo. Il ruolo di Aminta fu interpretato dal castrato Tommaso Consoli.

1946 – La Piaggio deposita un brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”: nasce la Vespa Piaggio

Il 23 aprile 1946, sulla base di un progetto richiesto da Enrico Piaggio all’ingegnere Corradino d’Ascanio, nasceva la Vespa Piaggio: due ruote, funzionale, alla portata di tutti. La Vespa fu subito un successo grazie alla carrozzeria che per la prima volta copriva i telai di una motocicletta e che permetteva al guidatore, e al passeggero, di poter usare uno scooter senza sporcarsi i vestiti. E fu proprio questa la ragione alla base del brevetto che Piaggio depositò: motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica.

Una motocicletta che attraversa le generazioni, protagonista di film, ma anche simbolo di arte contemporanea con una collezione permanente alla Triennale Design Museum di Milano e al MoMA di New York.

1996 – Nasce la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore nasce sotto l’egida dell’UNESCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

Oggi nasceva – Gigi Hadid

Gigi Hadid è nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Figlia dell’operatore immobiliare arabo-palestinese Mohamed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster (nata Van den Herik), Gigi ha due fratelli: una sorella minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar; entrambi modelli. Ha anche due sorellastre maggiori da parte di padre, Marielle e Alana e cinque sorellastre da parte del patrigno. Dopo il divorzio dei suoi genitori la madre ha sposato il produttore musicale David Foster. Diplomatasi nel 2012 al liceo di Malibù, si è successivamente trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla carriera da modella.

I santi celebrati oggi

– San Giorgio

Martire di Lydda

– Sant’ Adalberto di Praga

Vescovo e martire

– Beato Egidio d’Assisi

– Beata Elena Valentini da Udine

Religiosa

– Sant’ Eulogio di Edessa

Vescovo

– San Gerardo di Toul

Vescovo

– San Giorgio di Suelli

Vescovo

– Beata Maria Gabriella Sagheddu

– San Marolo di Milano

Vescovo

– Beata Teresa Maria della Croce (Teresa Manetti)