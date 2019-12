Accadde Oggi, i fatti del 23 dicembre

Oggi 23 dicembre 2019 è il 357esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 16:39. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 dicembre.

1672 – Viene scoperta Rea (o Rhea, in greco ‘Ρέα), la seconda più grande luna di Saturno, da Giovanni Domenico Cassini

Rea è il secondo satellite naturale di Saturno e il nono del sistema solare per dimensioni; con un raggio di 764 km si tratta dell’entità del sistema solare più piccola che si trova in equilibrio idrostatico. Fu scoperta il 23 dicembre 1672 dall’astronomo italiano Giovanni Domenico Cassini. Rea è chiamata come la titanide Rea della mitologia greca. È designata anche Saturno V. Cassini chiamò le quattro lune da lui scoperte, (Teti, Dione, Rea e Giapeto) Sidera Lodoicea (“le stelle di Luigi”), in onore di re Luigi XIV.

1913 – Viene istituita la Federal Reserve

La Federal Reserve System conosciuta anche come Federal Reserve (informalmente come la Fed) è la banca centrale degli Stati Uniti d’America. La Fed fu istituita con l’approvazione del Federal Reserve Act del 23 dicembre 1913 dal Congresso degli Stati Uniti e iniziò le sue operazioni nel 1914. L’approvazione del testo legislativo del Federal Reserve Act fu preceduta da un’indagine della National Monetary Commission, istituita nel 1908 dopo la grave crisi finanziaria del 1907, e da un lungo dibattito del Congresso. La National Monetary Commission produsse fino al 1911 una notevole quantità di studi e analisi sul sistema monetario e finanziario statunitense e sui sistemi monetari e sulle banche centrali presenti nei vari paesi dell’epoca. La Commission avanzò diverse proposte per l’introduzione di una istituzione che avesse il compito di prevenire e contenere eventuali crisi finanziarie.

1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico

Il buono, il brutto, il cattivo è un film del 1966 diretto da Sergio Leone. Tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza del fortunato genere spaghetti western. Girato sulla scia del successo di Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più, il film completa la trilogia del dollaro leoniana. Il regista, per sfuggire ancora una volta al rischio di ripetersi, aumenta di nuovo il numero dei protagonisti, da due a tre, collocando la trama nel contesto storico della guerra di secessione americana. Il titolo, nato per caso, rispecchia il pensiero di Leone. Nei tre protagonisti, ognuno per la propria parte autobiografico, coesistono bellezza e bruttezza, umanità e ferocia: il regista demistifica tutti questi concetti e al contempo, in una dichiarata denuncia della follia della guerra, demistifica la stessa storia degli Stati Uniti d’America, mostrandone il lato violento e brutale, appannato dalla tradizione mitizzante dell’epopea western. Leone ripropone il cliché dell’uomo senza nome interpretato da Clint Eastwood, ma lo rende più ambiguo, a metà strada tra il cacciatore di taglie e il giustiziere. Affiancano Eastwood, nella parte dei protagonisti, Lee Van Cleef (anch’egli reduce da Per qualche dollaro in più, qui però in un ruolo molto diverso) ed Eli Wallach. Si segnala anche la partecipazione di Aldo Giuffré nelle vesti di un capitano dell’esercito unionista. A spiccare è tuttavia il personaggio di Tuco, tanto perché approfondito nel suo vissuto e nella sua dimensione interiore, quanto perché fornito di un lato umoristico caratterizzato magistralmente dal talento comico di Wallach. La scena del cosiddetto “triello” (uno stallo alla messicana) nel finale del film è rimasta esemplare sia per la ripresa, sia per il montaggio, sia per l’uso sapiente della colonna sonora di Ennio Morricone (traccia Il triello), che la sottolinea in modo esclusivo, aggiungendovi tensione e potenza evocativa.

Oggi nasceva – Carla Bruni

Carla Bruni, all’anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, anche conosciuta come Carla Bruni-Sarkozy, nome che utilizza a seguito del matrimonio con Nicolas Sarkozy (Torino, 23 dicembre 1967), è una ex supermodella, cantautrice, attrice, già Première dame di Francia, italiana naturalizzata francese. Vive in Francia dall’età di sette anni, conduce una carriera da modella tra il 1987 e il 1997 per poi riconvertirsi nella musica come cantautrice. Ha scritto diversi brani dell’album Si j’étais elle di Julien Clerc nel 2000, e ha pubblicato il suo primo album, Quelqu’un m’a dit nel 2002. Ha vinto due anni dopo, la Victoires de la musique come l’artista musicale femminile dell’anno. Nel 2007, ha pubblicato il suo secondo album, No Promises, poi Comme si de rien n’était nel 2008, Little French Songs nel 2013, A l’Olympia nel 2014 (live) e French Touch nel 2017. È la terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011. Secondo la rivista Forbes è stata nel 2010 al 35º posto nella lista delle donne più potenti del mondo. Impegnata nel sociale, nel 2009 ha creato la Fondation Carla Bruni-Sarkozy per promuovere l’accesso alla cultura e alla conoscenza a tutti.

I santi venerati oggi

– San Giovanni da Kety

Sacerdote

– Sant’ Antonio de Sant’Anna Galvao

Francescano

– San Giovanni Stone

Sacerdote agostiniano, martire

– San Giuseppe Cho Yun-ho

Martire

– Beato Hartmann (Artmanno) di Bressanone

Vescovo

– Sant’ Ivo (Yves) di Chartres

Vescovo

– Santa Maria Margherita d’Youville (Dufrost De Lajemmerais)

Fondatrice

– Beato Niccolò (Nicola) Fattore

– Beato Paolo (Pablo) Melendez Gonzalo

Padre di famiglia, martire

– San Servolo il Paralitico

Mendicante

– San Torlaco (Thorlàk Thorhallsson)

Vescovo

– San Teodulo, Saturnino e compagni

Martiri

– Santa Vittoria

Martire